業主收窄議幅 叫價貼近市價

【業主放盤情況】今次樓價破頂有別於以往，業主封盤、加價或反價情況不多，只有零星現象，綜合各區前綫代理指，目前業主主要為收窄議價空間，亦貼近市價放售單位，市場亦有出現放盤數天即成交個案。

近期受港鐵屯馬綫

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