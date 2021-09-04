業主收窄議幅 叫價貼近市價 置業家居 2021/09/04 分享： 【業主放盤情況】今次樓價破頂有別於以往，業主封盤、加價或反價情況不多，只有零星現象，綜合各區前綫代理指，目前業主主要為收窄議價空間，亦貼近市價放售單位，市場亦有出現放盤數天即成交個案。 近期受港鐵屯馬綫 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 今日 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 投資者、用家追捧 創新高價承接 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 今日 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 你可能感興趣 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 01:00 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 今日 01:00 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 01:00 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 最新專欄文章 更多 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 旺市下無力 不再受捧？ 今日 旺市下無力 不再受捧？ 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 今日 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 投資者、用家追捧 創新高價承接 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 中原地產 放盤 移民 二手市場