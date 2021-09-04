  • 29°C
香港時間 : 2021904日 (六) 01:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旺市下無力 不再受捧？

置業家居 2021/09/04

分享：

【納米樓】早幾年納米樓盛行，面積由200餘呎，甚至細到屯門龍床盤128呎，每次樓市破頂，納米樓往往成為上車客的出路，睇「Lumpsum」而入市，一、二手樓均有捧場客接貨。不過今次樓價破頂，青衣新盤迷你

...

欄名 : 封面故事

相關文章

樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂
今日
樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂
買賣觀望 料樓價慢升交投縮
今日
買賣觀望 料樓價慢升交投縮
未補價平盤大減 8月成交量跌6成
今日
未補價平盤大減 8月成交量跌6成
投資者、用家追捧 創新高價承接
今日
投資者、用家追捧 創新高價承接
大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租
今日
大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租

你可能感興趣

樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂
今日 01:00
樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂
買賣觀望 料樓價慢升交投縮
今日 01:00
買賣觀望 料樓價慢升交投縮
未補價平盤大減 8月成交量跌6成
今日 01:00
未補價平盤大減 8月成交量跌6成

最新專欄文章 更多

樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂
今日
樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂
業主收窄議幅 叫價貼近市價
今日
業主收窄議幅 叫價貼近市價
大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租
今日
大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租
投資者、用家追捧 創新高價承接
今日
投資者、用家追捧 創新高價承接
未補價平盤大減 8月成交量跌6成
今日
未補價平盤大減 8月成交量跌6成
印花稅 納米樓 上車盤 放盤 二手市場

上一篇文章

業主收窄議幅 叫價貼近市價

下一篇文章

樓價破頂後「乾升」 料歷史高位爭持或延長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？