旺市下無力 不再受捧？ 置業家居 2021/09/04 分享： 【納米樓】早幾年納米樓盛行，面積由200餘呎，甚至細到屯門龍床盤128呎，每次樓市破頂，納米樓往往成為上車客的出路，睇「Lumpsum」而入市，一、二手樓均有捧場客接貨。不過今次樓價破頂，青衣新盤迷你 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 今日 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 投資者、用家追捧 創新高價承接 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 今日 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 你可能感興趣 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 01:00 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 今日 01:00 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 01:00 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 最新專欄文章 更多 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 今日 樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 業主收窄議幅 叫價貼近市價 今日 業主收窄議幅 叫價貼近市價 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 今日 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 投資者、用家追捧 創新高價承接 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 印花稅 納米樓 上車盤 放盤 二手市場