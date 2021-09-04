旺市下無力 不再受捧？

【納米樓】早幾年納米樓盛行，面積由200餘呎，甚至細到屯門龍床盤128呎，每次樓市破頂，納米樓往往成為上車客的出路，睇「Lumpsum」而入市，一、二手樓均有捧場客接貨。不過今次樓價破頂，青衣新盤迷你

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