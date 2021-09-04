樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂

樓市熾熱氣氛稍為放緩，成交放慢，但價錢未有明顯回落，本刊統計50大屋苑8月份市況，共錄562宗買賣成交，較7月及6月成交量跌35.8%及38.8%。

二手樓價已於8月份衝破歷史高位，過去多周二手樓價在高

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