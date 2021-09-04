樓價衝上高位 買家放緩入市 二手成交價照破頂 置業家居 2021/09/04 分享： 樓市熾熱氣氛稍為放緩，成交放慢，但價錢未有明顯回落，本刊統計50大屋苑8月份市況，共錄562宗買賣成交，較7月及6月成交量跌35.8%及38.8%。 二手樓價已於8月份衝破歷史高位，過去多周二手樓價在高 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 今日 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 投資者、用家追捧 創新高價承接 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 今日 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 業主收窄議幅 叫價貼近市價 今日 業主收窄議幅 叫價貼近市價 你可能感興趣 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 今日 01:00 買賣觀望 料樓價慢升交投縮 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 01:00 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 01:00 投資者、用家追捧 創新高價承接 最新專欄文章 更多 旺市下無力 不再受捧？ 今日 旺市下無力 不再受捧？ 業主收窄議幅 叫價貼近市價 今日 業主收窄議幅 叫價貼近市價 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 今日 大型屋苑放盤量持平 部分業主轉售為租 投資者、用家追捧 創新高價承接 今日 投資者、用家追捧 創新高價承接 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 今日 未補價平盤大減 8月成交量跌6成 二手市場 納米樓 放盤