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9月新盤續旺 逾3,000伙應市 THE HENLEY III及揚海 率先登場對壘

置業家居 2021/09/04

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新盤2021首八個月整體成交量終突破1.1萬伙水平，大型新盤搶攻9月新盤市場，涉逾3,000伙新供應應市，THE HENLEY III及揚海即日開售成9月雙頭炮新盤，另有兩新盤部署下周公布價單。

8月份

...

欄名 : 新盤速遞

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