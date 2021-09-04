9月新盤續旺 逾3,000伙應市 THE HENLEY III及揚海 率先登場對壘 置業家居 2021/09/04 分享： 新盤2021首八個月整體成交量終突破1.1萬伙水平，大型新盤搶攻9月新盤市場，涉逾3,000伙新供應應市，THE HENLEY III及揚海即日開售成9月雙頭炮新盤，另有兩新盤部署下周公布價單。 8月份 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 天水圍Wetland Seasons Bay今日次輪賣312伙 折實$472.4萬起 2021/08/28 天水圍Wetland Seasons Bay今日次輪賣312伙 折實$472.4萬起 白石角逸瓏灣8累售504伙 4房呎售$1.8萬創分層新高 2021/08/28 白石角逸瓏灣8累售504伙 4房呎售$1.8萬創分層新高 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 2021/08/21 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售 2021/08/21 九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售 香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起 2021/08/21 香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起 一手市場 揚海 THE HOLBORN 南屏匯 曼翹 撻訂