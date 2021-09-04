8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】

日前隨同工程監督師陳智康（康Sir）驗收啟岸高層B6室，實用面積268平方呎，屬1房間隔。單位在批盪、地板及腳綫、整潔等8個工種取得滿分，惟鋪磚表現較差，發展商隨即安排執修，執修後本次驗收單位獲90分

...