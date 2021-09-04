8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 置業家居 2021/09/04 分享： 日前隨同工程監督師陳智康（康Sir）驗收啟岸高層B6室，實用面積268平方呎，屬1房間隔。單位在批盪、地板及腳綫、整潔等8個工種取得滿分，惟鋪磚表現較差，發展商隨即安排執修，執修後本次驗收單位獲90分 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 今日 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 啟岸方正實用 今日 啟岸方正實用 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 今日 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 你可能感興趣 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 今日 01:00 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 啟岸方正實用 今日 01:00 啟岸方正實用 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 今日 01:00 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 最新專欄文章 更多 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 今日 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 今日 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 啟岸方正實用 今日 啟岸方正實用 「康城The LOHAS」商場開業一年 帶旺區內交投 吸換樓客進駐 2021/08/28 「康城The LOHAS」商場開業一年 帶旺區內交投 吸換樓客進駐 Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 2021/08/21 Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 驗樓