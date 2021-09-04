頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 置業家居 2021/09/04 分享： 【會所全面睇】紅磡啟岸備有逾1萬平方呎的頂層會所是項目一大賣點。啟岸會所「天艦會」，位於頂層，以複式設計，佔地約1.15萬平方呎，可享維多利亞港及啟德郵輪碼頭海景。 會所以豪華郵輪為主題，位於頂層的船長 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 今日 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 啟岸方正實用 今日 啟岸方正實用 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 今日 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 你可能感興趣 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 今日 01:00 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 啟岸方正實用 今日 01:00 啟岸方正實用 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 今日 01:00 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 最新專欄文章 更多 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 今日 啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 今日 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 啟岸方正實用 今日 啟岸方正實用 「康城The LOHAS」商場開業一年 帶旺區內交投 吸換樓客進駐 2021/08/28 「康城The LOHAS」商場開業一年 帶旺區內交投 吸換樓客進駐 Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 2021/08/21 Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 郵輪碼頭