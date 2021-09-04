頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景

【會所全面睇】紅磡啟岸備有逾1萬平方呎的頂層會所是項目一大賣點。啟岸會所「天艦會」，位於頂層，以複式設計，佔地約1.15萬平方呎，可享維多利亞港及啟德郵輪碼頭海景。

會所以豪華郵輪為主題，位於頂層的船長

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