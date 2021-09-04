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啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起

置業家居 2021/09/04

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紅磡單幢盤啟岸最近入伙，正正受惠於屯馬綫全綫通車的優勢，租賃市場交投活躍，啟岸已累錄55宗租賃成交，月租最平由$1.08萬起。

啟岸由1座住宅組成，提供551伙。中原地產高級分行經理葉文浩表示，截至8月

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欄名 : 樓市熱話

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