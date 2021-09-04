啟岸受惠屯馬綫通車 租賃暢旺 開放式$1.08萬起 置業家居 2021/09/04 分享： 紅磡單幢盤啟岸最近入伙，正正受惠於屯馬綫全綫通車的優勢，租賃市場交投活躍，啟岸已累錄55宗租賃成交，月租最平由$1.08萬起。 啟岸由1座住宅組成，提供551伙。中原地產高級分行經理葉文浩表示，截至8月 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 啟岸方正實用 今日 啟岸方正實用 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 今日 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 今日 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 你可能感興趣 啟岸方正實用 今日 01:00 啟岸方正實用 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 今日 01:00 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 今日 01:00 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 最新專欄文章 更多 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 今日 頂層會所「天艦會」 擁維港及郵輪碼頭海景 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 今日 8個工種滿分 惟鋪磚表現較遜【獲90分】 啟岸方正實用 今日 啟岸方正實用 「康城The LOHAS」商場開業一年 帶旺區內交投 吸換樓客進駐 2021/08/28 「康城The LOHAS」商場開業一年 帶旺區內交投 吸換樓客進駐 Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 2021/08/21 Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 中原地產 放盤 啟岸 屯馬綫