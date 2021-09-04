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全港唯一室內泥地網球體驗 首創模擬器全天候可打

副刊版 2021/09/04

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雖然奧運已曲終人散，不過運動熱仍然持續。在香港網球不算熱門運動，要預訂場地、找球友作對手，還要看天氣才能成事。觀塘最近新開了一個室內網球場One Affinity Tennis Experience

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欄名 : 本地遊

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