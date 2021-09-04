全港唯一室內泥地網球體驗 首創模擬器全天候可打 副刊版 2021/09/04 分享： 雖然奧運已曲終人散，不過運動熱仍然持續。在香港網球不算熱門運動，要預訂場地、找球友作對手，還要看天氣才能成事。觀塘最近新開了一個室內網球場One Affinity Tennis Experience ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 《香港老美》作者推介 消逝中的香港小風景 2021/09/03 《香港老美》作者推介 消逝中的香港小風景 變身懷舊柑仔店成打卡點 傅珮嘉開設台式餐廳「尚青商號」 2021/08/31 變身懷舊柑仔店成打卡點 傅珮嘉開設台式餐廳「尚青商號」 藍田啟田商場 「夏日More More茶。好物市集」開鑼 2021/08/28 藍田啟田商場 「夏日More More茶。好物市集」開鑼 大角咀小店生存之道 新舊交融見證社區變遷 2021/08/28 大角咀小店生存之道 新舊交融見證社區變遷 中環街市 活化重生 變身商場70間食肆小店進駐 2021/08/27 中環街市 活化重生 變身商場70間食肆小店進駐 網球 運動 運動場 天氣