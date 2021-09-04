九龍酒店推出龍蝦和牛自助晚餐 網上訂有 75 折優惠 副刊版 2021/09/04 分享： 九龍酒店倚窗閣最新推出「情迷龍蝦和牛饗宴自助晚餐」（成人$628起、長者及小童$478起，另加一），為食客帶來源源不絕的奢華滋味，以入口即化的和牛和鮮嫩的龍蝦做主打，一次過滿足自助餐迷的兩個願望。現於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 都會海逸酒店全新「滇桂飄香」海鮮自助晚餐 eShop預訂可享75折 今日 都會海逸酒店全新「滇桂飄香」海鮮自助晚餐 eShop預訂可享75折 逸東軒呈獻期間限定「星級清酒晚宴」 2021/09/03 逸東軒呈獻期間限定「星級清酒晚宴」 權八開業 8 周年推出「漫味八年禮饌」 2021/09/03 權八開業 8 周年推出「漫味八年禮饌」 鴻福堂X微熱山丘 貓山王榴槤法式千層月餅 2021/08/30 鴻福堂X微熱山丘 貓山王榴槤法式千層月餅 馬來西亞直送貓山公爵冰皮月餅 限量3,000盒早鳥優惠低至7折 2021/08/30 馬來西亞直送貓山公爵冰皮月餅 限量3,000盒早鳥優惠低至7折 酒店 餐廳 美食 新西蘭 法國 加拿大 菜式 意大利 魚 養生