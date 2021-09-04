九龍酒店推出龍蝦和牛自助晚餐 網上訂有 75 折優惠

九龍酒店倚窗閣最新推出「情迷龍蝦和牛饗宴自助晚餐」（成人$628起、長者及小童$478起，另加一），為食客帶來源源不絕的奢華滋味，以入口即化的和牛和鮮嫩的龍蝦做主打，一次過滿足自助餐迷的兩個願望。現於

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