都會海逸酒店全新「滇桂飄香」海鮮自助晚餐 eShop預訂可享75折 副刊版 2021/09/04 分享： 中華美食博大精深，有各式各樣具有地方風味的菜系。而當中雲南菜及廣西菜就以少數民族菜餚為主，甚具特色。都會海逸酒店Promenade西餐廳於9月份推出「滇桂飄香」海鮮自助晚餐（成人$648起、小童$ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 九龍酒店推出龍蝦和牛自助晚餐 網上訂有 75 折優惠 今日 九龍酒店推出龍蝦和牛自助晚餐 網上訂有 75 折優惠 逸東軒呈獻期間限定「星級清酒晚宴」 2021/09/03 逸東軒呈獻期間限定「星級清酒晚宴」 權八開業 8 周年推出「漫味八年禮饌」 2021/09/03 權八開業 8 周年推出「漫味八年禮饌」 鴻福堂X微熱山丘 貓山王榴槤法式千層月餅 2021/08/30 鴻福堂X微熱山丘 貓山王榴槤法式千層月餅 馬來西亞直送貓山公爵冰皮月餅 限量3,000盒早鳥優惠低至7折 2021/08/30 馬來西亞直送貓山公爵冰皮月餅 限量3,000盒早鳥優惠低至7折 酒店 餐廳 美食 新西蘭 法國 加拿大 菜式 意大利 魚 養生