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都會海逸酒店全新「滇桂飄香」海鮮自助晚餐 eShop預訂可享75折

副刊版 2021/09/04

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中華美食博大精深，有各式各樣具有地方風味的菜系。而當中雲南菜及廣西菜就以少數民族菜餚為主，甚具特色。都會海逸酒店Promenade西餐廳於9月份推出「滇桂飄香」海鮮自助晚餐（成人$648起、小童$

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欄名 : 新鮮熱辣

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