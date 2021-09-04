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CCL結束兩周跌勢 按周升0.13% 報189.75點

置業家居 2021/09/04

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中原城市領先指數CCL破頂後升勢受阻，最新報189.75點（根據8月23日至8月29日簽訂正式買賣合約，8月9日至15日簽臨時買賣合約計算），連跌2周後，按周回升0.13%。

本周樓價四區1升3跌。港島

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