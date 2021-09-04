股市整固後反彈 樓市有力闖新高

過去半年股市、樓市彷彿置身平行時空，對於一眾股民來說，相信還記得在今年初2月中，恒生指數曾一度升穿31000點的近年高位，奈何好景不常，過去半年間股市卻反覆回落，上月中更跌至24800點的低位，幸好近月港股終重拾升軌，執筆一刻，最新恒指已重上26000點的水平。

一二手交投旺 樓價逼歷史高位

相對之下，過去半年樓市，無論一、二手交投均顯著暢旺，按土地註冊處的紀錄，過去半年（即今年3月至8月）整體二手交投逼近3.6萬宗，更較再之前的半年（去年9月至今年2月）急升逾4成，盡管期間的一手新盤成交量只是保持平穩而已，不過由於過去半年推售新盤集中於市區靚盤，整體新盤平均價亦顯著回升，同時間按差餉物業估價署的私人住宅樓價指數來看，期間樓價升幅亦相當顯著，最新7月份的樓價指數已升至396.3點，單計今年7個月已穩步上升4.3%。

雖然從整體升幅而言，整體樓價升幅尚算溫和，但事實上樓價已逼近2019年5月的歷史高位，再者在環球疫情尚未過去之際，股市表現仍然反覆，失業率仍未回復疫情前低位的大環境下，今年樓市的表現確實令人喜出望外。2021年第三季亦將要過去，相信無人可以估算恒指是否有力於餘下4個月時間重上3萬點，始終近月本地經濟數據仍然反覆，相反樓市情況卻截然不同，一手市場仍然熱鬧，整體樓價更大有機會再闖高峰。

股市反彈惹套利 資金轉投樓市

今年股市、樓市分道揚鑣，或許會令人感到不惑，但相信大家亦明白股市的波動幅度向來是遠遠大於樓價的波幅，加上過去一年整體經濟環境的大起大落，整體消費市道仍有待全面復甦，股市出現整固絕對不足為奇。再者股市持續反覆的環境下，對樓市亦會出現一定的心理影響，特別是在股市持續低迷下，投資者未必會選擇在低位沽出股票，資金轉投樓市，或許這情況正好解釋近月二手交投出現回落的原由。

當然近月恒指已稍稍回升，重上26000點的環境下，相信會有個別投資者考慮趁機「換馬」，再者股市持續反覆，或許因而選擇「棄股換樓」，當然股市變化確實難以預測，相反樓市的環境比較平穩，近日拆息持續低企，低息環境持續，加上未來兩、三個月將有多個大型新盤相繼登場，而整體新盤貨尾量又維持低水平，未來新盤定價仍會傾向進取，整體而言，未來樓價可維持平穩向上。

▲ 筆者指股市持續反覆，部分投資者或選擇「棄股換樓」，轉投較穩陣的樓市，樓價有望再闖高峰。