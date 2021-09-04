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逸峯屋苑解構

置業家居 2021/09/04

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景觀：1座向東北戶 無遮擋享開揚山景

屋苑位於馬適路及沙頭角公路龍躍頭段交界，比鄰綠悠軒，4座大廈以L形設計，景觀主要分3類：遠山景、市景及樓景，以1座向東北方的單位景觀最佳，因前方沒高樓，只得樓高約3

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（七）

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