逸峯屋苑解構 置業家居 2021/09/04 分享： 景觀：1座向東北戶 無遮擋享開揚山景 屋苑位於馬適路及沙頭角公路龍躍頭段交界，比鄰綠悠軒，4座大廈以L形設計，景觀主要分3類：遠山景、市景及樓景，以1座向東北方的單位景觀最佳，因前方沒高樓，只得樓高約3 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（七） 相關文章 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 今日 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 逸峯屋則大觀園 今日 逸峯屋則大觀園 逸峯翠綠山景 今日 逸峯翠綠山景 逸峯中層開放式 今日 逸峯中層開放式 你可能感興趣 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 今日 01:00 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 逸峯屋則大觀園 今日 01:00 逸峯屋則大觀園 逸峯翠綠山景 今日 01:00 逸峯翠綠山景 最新專欄文章 更多 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 今日 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 逸峯中層開放式 今日 逸峯中層開放式 逸峯翠綠山景 今日 逸峯翠綠山景 逸峯屋則大觀園 今日 逸峯屋則大觀園 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 2021/08/14 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 逸峯 二手市場 放盤