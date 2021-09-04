逸峯屋則大觀園 置業家居 2021/09/04 分享： 逸峯分4座而建，提供728個單位，主攻開放式及2房戶型，佔整個項目的73%。2房單位可細分為2房和2房及多用途房，並以2房戶供應佔多，實用面積由428至508平方呎，位處1座B及D室、2座D及E室、3 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（七） 相關文章 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 今日 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 逸峯屋苑解構 今日 逸峯屋苑解構 逸峯翠綠山景 今日 逸峯翠綠山景 逸峯中層開放式 今日 逸峯中層開放式 你可能感興趣 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 今日 01:00 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 逸峯屋苑解構 今日 01:00 逸峯屋苑解構 逸峯翠綠山景 今日 01:00 逸峯翠綠山景 最新專欄文章 更多 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 今日 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 逸峯中層開放式 今日 逸峯中層開放式 逸峯翠綠山景 今日 逸峯翠綠山景 逸峯屋苑解構 今日 逸峯屋苑解構 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 2021/08/14 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 逸峯 二手市場 放盤