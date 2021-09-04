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逸峯屋則大觀園

置業家居 2021/09/04

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逸峯分4座而建，提供728個單位，主攻開放式及2房戶型，佔整個項目的73%。2房單位可細分為2房和2房及多用途房，並以2房戶供應佔多，實用面積由428至508平方呎，位處1座B及D室、2座D及E室、3

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（七）

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