逸峯中層開放式 置業家居 2021/09/04 分享： 單位：1座中層E室 實用面積：299平方呎 間隔：開放式 叫價：$510萬（實用面積呎價：$17,056） 備註：原裝企理裝修，外望內園、樓景及遠山景 單位提供：利嘉閣（61628127） 作者：唐健恒 責任編輯： ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（七） 相關文章 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 今日 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 逸峯屋苑解構 今日 逸峯屋苑解構 逸峯屋則大觀園 今日 逸峯屋則大觀園 逸峯翠綠山景 今日 逸峯翠綠山景 你可能感興趣 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 今日 01:00 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 逸峯屋苑解構 今日 01:00 逸峯屋苑解構 逸峯屋則大觀園 今日 01:00 逸峯屋則大觀園 最新專欄文章 更多 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 今日 逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 逸峯翠綠山景 今日 逸峯翠綠山景 逸峯屋則大觀園 今日 逸峯屋則大觀園 逸峯屋苑解構 今日 逸峯屋苑解構 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 2021/08/14 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 逸峯 二手市場 放盤