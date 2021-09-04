逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起

粉嶺逸峯樓齡約7年，更備有區內罕有的開放式及2房連儲物室戶型，由於成交量有所放緩，現時業主多維持原有叫價，最新有約33個放盤，開放式單位最平由$490萬起。

粉嶺逸峯於2014年入伙，4座住宅大廈合共提

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