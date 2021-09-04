逸峯自設商場及會所 開放式叫價$490萬起 置業家居 2021/09/04 分享： 粉嶺逸峯樓齡約7年，更備有區內罕有的開放式及2房連儲物室戶型，由於成交量有所放緩，現時業主多維持原有叫價，最新有約33個放盤，開放式單位最平由$490萬起。 粉嶺逸峯於2014年入伙，4座住宅大廈合共提 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（七） 相關文章 逸峯屋苑解構 今日 逸峯屋苑解構 逸峯屋則大觀園 今日 逸峯屋則大觀園 逸峯翠綠山景 今日 逸峯翠綠山景 逸峯中層開放式 今日 逸峯中層開放式 你可能感興趣 逸峯屋苑解構 今日 01:00 逸峯屋苑解構 逸峯屋則大觀園 今日 01:00 逸峯屋則大觀園 逸峯翠綠山景 今日 01:00 逸峯翠綠山景 最新專欄文章 更多 逸峯中層開放式 今日 逸峯中層開放式 逸峯翠綠山景 今日 逸峯翠綠山景 逸峯屋則大觀園 今日 逸峯屋則大觀園 逸峯屋苑解構 今日 逸峯屋苑解構 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 2021/08/14 喜薈主打400至500餘呎2房 實而不華吸家庭客 逸峯 二手市場 放盤