澳洲Market Square核心地段罕有新盤 $198萬入場 升值潛力高 置業家居 2021/09/04 分享： 澳洲阿德萊德氣候溫和，居住環境舒適，今年更獲經濟學人選為全澳洲最宜居城市，住宅需求及升值潛力俱高。是次為大家精選的綜合發展項目Market Square，由阿德萊德市政府及當地發展商ICD合作，活化著 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 曼徹斯特Ancoats Gardens送全屋歐洲傢電 入場費$277.3萬起 2021/08/28 曼徹斯特Ancoats Gardens送全屋歐洲傢電 入場費$277.3萬起 倫敦Plaza Collection位處Zone 4樓價低水 1房戶$476.3萬入場 2021/08/21 倫敦Plaza Collection位處Zone 4樓價低水 1房戶$476.3萬入場 新加坡Parksuites低密度設計 提供1房至3複式 2021/08/14 新加坡Parksuites低密度設計 提供1房至3複式 【移民英國】英國樓價最易負擔10城市 樓價最平城市平均167萬港元可做業主 2021/08/13 【移民英國】英國樓價最易負擔10城市 樓價最平城市平均167萬港元可做業主 倫敦萊佛士OWO 二級歷史建築改建 特高樓底 極具氣派 2021/08/07 倫敦萊佛士OWO 二級歷史建築改建 特高樓底 極具氣派 澳洲 阿德萊德 海外物業 豪宅 澳元