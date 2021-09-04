澳洲Market Square核心地段罕有新盤 $198萬入場 升值潛力高

澳洲阿德萊德氣候溫和，居住環境舒適，今年更獲經濟學人選為全澳洲最宜居城市，住宅需求及升值潛力俱高。是次為大家精選的綜合發展項目Market Square，由阿德萊德市政府及當地發展商ICD合作，活化著

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