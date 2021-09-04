【推介2】德國Loewe Smart TV主攻年輕人

【部分金獎設計推介】德國Loewe出品的電視機舉世知名，近年，品牌更積極開展音響業務，吸納年輕人市場。全新品牌We.by Loewe以色彩打破既有框架，不僅提供多款便攜式藍牙揚聲器，同時研發出一系列

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