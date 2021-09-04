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【推介3】韓國Samsung Bespoke別注色系雪櫃

置業家居 2021/09/04

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【部分金獎設計推介】2021年，三星電子橫掃多達71項iF設計獎，當中包括金獎設計的Bespoke（City Color Edition－城市色彩系列）單門至多門雪櫃。品牌首度為斯德哥爾摩、柏林和首爾

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欄名 : 家居頭條

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