iF Design Award 2021快閃展覽 推廣原創精髓 置業家居 2021/09/04 分享： 連續兩年取消實體頒獎禮、改以網上公布得獎名單的國際盛事iF Design Award 2021，首度與7間世界級博物館合作，快閃展出得獎作品。今年焦點，除了75件金獎設計與1,744件入圍作品外，還有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 【推介1】香港Airluna 抗病毒空氣淨化燈 今日 【推介1】香港Airluna 抗病毒空氣淨化燈 【推介2】德國Loewe Smart TV主攻年輕人 今日 【推介2】德國Loewe Smart TV主攻年輕人 【推介3】韓國Samsung Bespoke別注色系雪櫃 今日 【推介3】韓國Samsung Bespoke別注色系雪櫃 【推介4】巴西Móveis James Ltda. 模組式酒架美學 今日 【推介4】巴西Móveis James Ltda. 模組式酒架美學 【推介5】德國Inwerk 模組式流動廚房 今日 【推介5】德國Inwerk 模組式流動廚房 你可能感興趣 【推介1】香港Airluna 抗病毒空氣淨化燈 今日 01:00 【推介1】香港Airluna 抗病毒空氣淨化燈 【推介2】德國Loewe Smart TV主攻年輕人 今日 01:00 【推介2】德國Loewe Smart TV主攻年輕人 【推介3】韓國Samsung Bespoke別注色系雪櫃 今日 01:00 【推介3】韓國Samsung Bespoke別注色系雪櫃 最新專欄文章 更多 【推介6】意大利Effegibi 桑拿與土耳其浴混合體 今日 【推介6】意大利Effegibi 桑拿與土耳其浴混合體 【推介5】德國Inwerk 模組式流動廚房 今日 【推介5】德國Inwerk 模組式流動廚房 【推介4】巴西Móveis James Ltda. 模組式酒架美學 今日 【推介4】巴西Móveis James Ltda. 模組式酒架美學 【推介3】韓國Samsung Bespoke別注色系雪櫃 今日 【推介3】韓國Samsung Bespoke別注色系雪櫃 【推介2】德國Loewe Smart TV主攻年輕人 今日 【推介2】德國Loewe Smart TV主攻年輕人 家電 家居 設計 頒獎禮 家具 疫情 全球大流行 展覽 Samsung 南韓