有北京媒體朋友近日比較開心，因為去了快開幕的北京環球影城主題公園媒體場，說最理想是玩三天兩夜。最新公布是，九月二十日正式開幕。

消息一出，影城度假區周邊的酒店搜索數字，即刻大漲十倍，連同中秋及十一假期出行到北京的機票，也是十幾倍搜索量增長，確是一個頗重頭的新熱門目的地。

查下地圖，在東六環邊上，距離北京市中心有個多小時車程，但由機場去的話，一上高速往南開差不多大半個鐘就直達，相信可能開拓一個直接由機場去玩幾天，不入北京市內的新旅遊行程。

說回此影城公園有甚麼好玩，據匯報，哈利波特、變形金剛、侏羅紀恐龍、小黃人等主題當然是例牌賣點。較有中國特色的，是一個張藝謀和史匹堡合作設計的電影特效製片廠的片場體驗，當然有大火、颱風等各種動作和災難場面，稍融合到一些中國場景。另外，《功夫熊貓》的麵館（對應角色的爸爸是開麵館的），就當真變成一個大食堂，有幾十種麵食可選擇。

其實這樂園，北京一等就是二十年。因早在二○○一年，環球就和北京單位簽意向書，但等到今年才開到，算是華北地區最主要的大型主題樂園，而且叫座力而言，不低於迪士尼樂園。算盤也是輻射到全中國市場，在此內循環主導的日子，也算是給多一個不用出國門的理由。

現在已不常去北京，但北京的近郊也確實變化大。距北京機場十分鐘的密雲區，有些保稅創業園，現在有些朋友也是在那裏建公司買倉庫，把藝術品等存於區內。平時去北京也是約在那邊，不進城區。感覺就是：去了北京，但也像沒有去北京。旁邊不少是高級別墅區，建了個頗高質的餐飲商場，是北京新富的一個新熱點。