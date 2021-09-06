吳君如近期在專訪中說了一番話：「常聽人說，要報讀甚麼名牌學校，人人都說要學多些東西，學少一點就會『輸在起跑綫』，但我覺得現在他們（蘇樺偉，電影《媽媽的神奇小子》原型）正正就是『輸在起跑綫』，最後卻贏了，在世上留名；這令我反思自己為人父母的，究竟想子女成為怎樣的人？輸在起跑綫根本不要緊，最緊要是你之後如何追上去。」這番話，說出重點來。

不知何時開始，會有父母假設贏在起跑綫＝贏在終點／一路贏到最後，兩者其實沒有必然因果關係。接觸過一些被父母千辛萬苦擠入名校或國際學校的孩子，面試時，除了說得一口流利美式英語外，世界發生甚麼事、身處之地甚麼狀況、自家文化歷史如何演進、應如何待人接物、有否自己觀點和角度、有否工作／暑期實習／參與義工經驗等，全部空白。叫人如何落手取錄？若子女有好條件起步，但後勁不繼，父母有責任。

贏在起跑綫而輸在終點的真人個案，見過不少。若父母只看到一條起跑綫，以為只要把子女擠進去，便是人生勝利組兼光宗耀祖，那只是自身的無知和虛榮，到頭來，只苦了自己子女。

有些事，金錢只能提供一張入場券，如何走出往後的人生，金錢非主要助力。人生悲劇，莫過於贏在起跑綫，但到頭來卻輸在終點。起跑綫只是一個起步點，沒有特別好或特別壞，往後那條路，父母的責任是：一、有否建設一個靈感不絕、富啟發性的環境；二、有否栽培子女擁有大視野、多角度去分析問題和理解社會；三、有否身教如何待人接物；四、有否協助他們多參與和投入社區貢獻；五、有否與子女一同提升與進步，那才是最關鍵。