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海景嘉福洲際酒店 x IPSA推出 「水潤亮肌幻彩」下午茶

副刊版 2021/09/06

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海景嘉福洲際酒店與IPSA首度攜手合作，於即日起推出全新「水潤亮肌幻彩」下午茶（$538 /兩位，另加一），法籍行政糕餅總廚Jean-Marc Gaucher糅合IPSA「簡約不簡單」的日式美學，以王

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欄名 : 新鮮熱辣

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