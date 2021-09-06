海景嘉福洲際酒店 x IPSA推出 「水潤亮肌幻彩」下午茶

海景嘉福洲際酒店與IPSA首度攜手合作，於即日起推出全新「水潤亮肌幻彩」下午茶（$538 /兩位，另加一），法籍行政糕餅總廚Jean-Marc Gaucher糅合IPSA「簡約不簡單」的日式美學，以王

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