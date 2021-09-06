銅鑼灣如心酒店推出全新外賣自取「榴槤薈萃」下午茶 副刊版 2021/09/06 分享： 銅鑼灣如心酒店Corner 18推出全新外賣自取「榴槤薈萃」下午茶（$528/兩位用，最少1天前預訂），讓大家可以在家中悠然自得享受美食。下午茶率先以D24榴槤班戟打頭陣，酒店糕餅主廚林啓謙師傅選用被 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 海景嘉福洲際酒店 x IPSA推出 「水潤亮肌幻彩」下午茶 今日 海景嘉福洲際酒店 x IPSA推出 「水潤亮肌幻彩」下午茶 都會海逸酒店全新「滇桂飄香」海鮮自助晚餐 eShop預訂可享75折 2021/09/04 都會海逸酒店全新「滇桂飄香」海鮮自助晚餐 eShop預訂可享75折 九龍酒店推出龍蝦和牛自助晚餐 網上訂有 75 折優惠 2021/09/04 九龍酒店推出龍蝦和牛自助晚餐 網上訂有 75 折優惠 逸東軒呈獻期間限定「星級清酒晚宴」 2021/09/03 逸東軒呈獻期間限定「星級清酒晚宴」 權八開業 8 周年推出「漫味八年禮饌」 2021/09/03 權八開業 8 周年推出「漫味八年禮饌」 日本 酒店 設計 美食 外賣 銅鑼灣 甜品 蛋 蛋糕 行政