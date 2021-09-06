銅鑼灣如心酒店推出全新外賣自取「榴槤薈萃」下午茶

銅鑼灣如心酒店Corner 18推出全新外賣自取「榴槤薈萃」下午茶（$528/兩位用，最少1天前預訂），讓大家可以在家中悠然自得享受美食。下午茶率先以D24榴槤班戟打頭陣，酒店糕餅主廚林啓謙師傅選用被

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