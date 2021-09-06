中美博弈現緩和 摸着石頭過河？

中美關係近日難得出現多個緩和訊號。適逢美國阿富汗撤軍弄得焦頭爛額，中美惡鬥大格局雖難動搖，但美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）早前強調要設置「護欄」防止衝突，現在雙方也許開始摸到可以用來過河的石頭。當然，美國如今在阿富汗傷了元氣，卻想找中國幫忙療傷，也是需要警惕的。

美撤軍阿富汗 得罪輿論盟友

美國撤出阿富汗決定本身獲得國內支持，誰知執行方式卻令人大跌眼鏡；拜登同時得罪了國內輿論和美國盟友，他一直自恃的道德大旗穿了個大洞，不再高高飄揚之下，華府近日針對中國的輿論施壓，可謂亦變得相對克制。

拜登政府原本埋下新冠病毒溯源調查這枚中美地雷，現在自己拆了。

報告在指控病毒源自實驗室、引爆地雷，以及說病毒並非人造、美方下不了台這兩難之間折衷，得出「未能得出結論」的「結論」，以反高潮方式將這項巨大爭議暫告一段落。

拜登雖為這操作解畫，批評中方「隱瞞資訊阻礙調查」，揚言「不會罷休」，但這都只能成為國際輿論就阿富汗向他火力全開的背景雜音。

中方則一面繼續反駁，一面以美軍濫殺平民、愈反愈恐問題借力打力，順帶映襯出新疆反恐從源頭着手，社會繁榮，豈是美國抹黑那樣？

台海敏感問題 「口水仗」降溫

美方近日對台海的表述和中方反應更是耐人尋味。阿富汗出事後，美國盟友夥伴自危，但拜登不知是否故弄玄虛，在電視錄播訪問中，把北約聯合防衛條款，與日本、南韓，以及台灣地區相提並論，既滿足了發出訊號的政治需要，又以明顯的事實錯誤避免把話說死。白宮事後則表明政策沒有變。

中國外交部回應指，注意到有媒體稱這也許是一個口誤，未有表示嚴正交涉和強烈不滿。台海向來是中美關係最敏感問題，雙方今次卻都選擇避重就輕，背後難道有一點默契？

相比就台海的地緣「口水仗」降溫，阿富汗亂局本身更促成中美表達地緣合作意願。

美國國務卿布林肯近日兩度致電中國國務委員兼外長王毅。美國國務院兩次都沒有交代細節，只稱講到在阿富汗撤離人員事宜。顯然，美國希望中國協助向塔利班施壓，保護美國撤離行動和未能撤走的人員安全。

王毅就美國在阿富汗的失敗向布林肯說教了兩番，但也表明中方願同美方溝通對話，推動阿富汗問題實現軟着陸，促使阿富汗不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所，並鼓勵阿富汗建立符合阿國情、開放包容的政治架構。

中方發布消息亦提及，布林肯表示，美中對重大國際地區問題保持溝通非常重要，而他同意美中實現和平共處是共同目標，希望雙方尋求和開展合作；當然美中也存在明顯分歧，今後可通過建設性方式逐步加以解決。

中美合作氛圍並不限於阿富汗。拜登氣候問題特使克里上周訪問天津4天，與他的老朋友、中國氣候變化事務特使解振華再聚，為11月聯合國氣候大會鋪路。

克里此次中國行，時間比他4月訪問上海還多一天。今次談判雖未有突破，但克里表明，願同中方相互尊重，加強溝通對話，共同提高雄心，體現雙方領導力，為推動落實《巴黎協定》目標樹立典範，也為解決美中關係面臨難題創造機遇。

中方當然也想藉此機會，推動中美關係整體重回正軌。王毅就向克里形容，美方希望氣候合作成為中美關係綠洲，但假如綠洲周圍都是荒漠，綠洲遲早也會被沙漠化。

新任駐美大使秦剛近期也接連會見美國政商等各界人士，盡力爭取一切可爭取的力量。秦剛上周在美中關係全國委員會活動上，否認中國在賭美國輸。

他稱中國從來不把自己命運押寶別國身上，要不斷超越的是自己，從沒把超越美國作目標，從沒挑戰取代美國、稱霸世界野心；中國樂見美國憑自身力量，而非靠壓制別國解決自身問題。

對華關稅仍在 破冰言之尚早

不過，中美關係能否真的在更大範圍破冰，言之尚早。

特朗普時期美國對華關稅仍在，是壓在中美關係重點，兩國經貿上的一座大山。近期雖然有些積極訊號，包括人大暫緩表決在港實施《反外國制裁法》，避免中美金融脫鈎，而美國貿易代表戴琦正在評估對華貿易政策，拜登也終於提名了新任駐華大使，但拜登政府堅持貿易政策「以美國工人為中心」，加上民主黨面臨明年中期選舉壓力，他在維持對華強硬政治需要，以及提振面對放緩壓力的美中經濟之間會如何取捨，仍需觀望。

科技戰方面，美國更肯定不會放鬆對華技術封鎖。科技作為大國長綫較量關鍵，中美鐵定要鬥下去。拜登尋求將世界芯片產業鏈轉回美國，中國決心刻苦攻關爭取技術自立，雙方產業政策已經成形，加上主要國家也已就華為議題選邊，科技戰綫漸趨穩定，短期內應不會有大變化或突破。

科技戰持續 恐威脅氣候合作

需要警惕的是，科技戰「荒漠」確有可能威脅氣候合作「綠洲」。美國近日即以新疆議題為藉口，扣押新疆製造太陽能電池板，背後正是瞄準領先美國的中國新能源產業，凸顯中美合作應對氣候問題的努力，恐難擺脫科技供應鏈之爭與政治意識形態陰霾。

此外，長期而言，中美亞太地緣衝突恐也無法緩解，這更是一場零和棋局。中美要實現不衝突，避免修昔底德陷阱，還需繼續努力尋找辦法，進一步摸着石頭過河。中國還需確保，美國不會是隻不懂水性的蠍子，請烏龜背它過河，過了河後再把烏龜螫死。王毅就向布林肯明確指出，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益，另一方面又指望中方支持配合。

▲ 中美要實現不衝突，避免修昔底德陷阱，還需繼續努力尋找辦法，進一步摸着石頭過河。（路透社資料圖片）