中秋送禮考心思 勿變大嘥鬼

還有兩個星期就是中秋節，相信不少人正籌謀送禮事宜，但有食物回收組織指去年全港食剩逾288萬個月餅，市民送禮須花點心思，並顧及收禮人的口味，否則不合心意的食品會被丟棄，成了大嘥鬼。

港去年食剩月餅 逾288萬個

全港首個食物回收組織「食德好」早前訪問了400多個家庭，每個家庭去年平均食剩1.07個月餅，比前年的1.12個減少，並以此推算全港去年食剩逾288萬個月餅。食剩的月餅中，71%屬於傳統月餅，而40%人擔心食得太多傳統月餅後會造成健康問題；另32%人以不合口味而食剩或丟棄月餅。

去年月餅食剩量減少，相信與疫情有關，不少市民要減薪或失業，送禮意慾相對減少，但隨着疫情受控，政府派發電子消費券，市民消費意慾增加，可能願意增加月餅送禮的預算，令人擔心今年月餅浪費有回升的勢頭。

英國情況是最佳寫照。根據最新公布的英國食品趨勢調查顯示，在去年爆疫封城期間，民眾減少外出，多了時間在家煮食，麵包、薯仔、雞肉和牛奶這4種主要糧食的浪費量由2019年11月的24.1%，急跌至去年4月的13.7%，但隨着解封，民眾的食物浪費量現時回升至疫前的19.7%。英國人每年丟棄660萬噸食品，當中75%屬於仍可食用類別。

疫情受控消費慾增 恐添浪費

港人每逢過年過節，都會以節日食品送禮，既應節，亦聊表心意，但送禮前卻從沒考慮到收禮人的口味和喜好，結果往往令對方得物無所用，可能將過節食品轉贈別人，甚或被送到堆填區處理。

大家是時候反思一下送禮文化，中秋節是否一定要送月餅？農曆新年一定要送年糕和蘿蔔糕嗎？收禮者即使將不合口味的食物轉贈別人，總是予人己所不欲施於人的感覺，送禮者和收禮者落差大，最終只會造成浪費。即使進行回收，始終是下下之策，因食物未能在最佳食用期前送出，最終難逃被送去堆填區的命運。

送禮前 先考慮對方身份喜好

其實送禮是一門學問（見表），亦考心思。送禮前先看收禮者的身份，並要了解其健康狀況和個人品味喜好，投其所好，例如對方愛吃流心奶皇月餅或冰皮月餅，則切勿送傳統月餅。若是送給長輩，更要考慮對方的健康狀況，對「三高」人士送水果最適宜，讓他們吃得開心而毋須擔心食膩。若對方愛行善，可徵詢其意見，將原本送禮的錢捐贈給慈善團體，惠及弱勢社群，令過節變得更有愛心。

送禮講心思，勿為應節而亂送節日食物，否則隨時造成浪費。

▲ 中秋節快到，不少市民習慣選購節日食品送禮，惟送禮時宜考慮收禮人口味，以免得物無所用。（資料圖片）