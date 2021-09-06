  • 29°C
香港時間 : 2021906日 (一) 02:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中秋送禮考心思 勿變大嘥鬼

評論版 2021/09/06

分享：

還有兩個星期就是中秋節，相信不少人正籌謀送禮事宜，但有食物回收組織指去年全港食剩逾288萬個月餅，市民送禮須花點心思，並顧及收禮人的口味，否則不合心意的食品會被丟棄，成了大嘥鬼。

港去年食剩月餅 逾288萬個

全港首個食物回收組織「食德好」早前訪問了400多個家庭，每個家庭去年平均食剩1.07個月餅，比前年的1.12個減少，並以此推算全港去年食剩逾288萬個月餅。食剩的月餅中，71%屬於傳統月餅，而40%人擔心食得太多傳統月餅後會造成健康問題；另32%人以不合口味而食剩或丟棄月餅。

去年月餅食剩量減少，相信與疫情有關，不少市民要減薪或失業，送禮意慾相對減少，但隨着疫情受控，政府派發電子消費券，市民消費意慾增加，可能願意增加月餅送禮的預算，令人擔心今年月餅浪費有回升的勢頭。

英國情況是最佳寫照。根據最新公布的英國食品趨勢調查顯示，在去年爆疫封城期間，民眾減少外出，多了時間在家煮食，麵包、薯仔、雞肉和牛奶這4種主要糧食的浪費量由2019年11月的24.1%，急跌至去年4月的13.7%，但隨着解封，民眾的食物浪費量現時回升至疫前的19.7%。英國人每年丟棄660萬噸食品，當中75%屬於仍可食用類別。

疫情受控消費慾增 恐添浪費

港人每逢過年過節，都會以節日食品送禮，既應節，亦聊表心意，但送禮前卻從沒考慮到收禮人的口味和喜好，結果往往令對方得物無所用，可能將過節食品轉贈別人，甚或被送到堆填區處理。

大家是時候反思一下送禮文化，中秋節是否一定要送月餅？農曆新年一定要送年糕和蘿蔔糕嗎？收禮者即使將不合口味的食物轉贈別人，總是予人己所不欲施於人的感覺，送禮者和收禮者落差大，最終只會造成浪費。即使進行回收，始終是下下之策，因食物未能在最佳食用期前送出，最終難逃被送去堆填區的命運。

送禮前 先考慮對方身份喜好

其實送禮是一門學問（見表），亦考心思。送禮前先看收禮者的身份，並要了解其健康狀況和個人品味喜好，投其所好，例如對方愛吃流心奶皇月餅或冰皮月餅，則切勿送傳統月餅。若是送給長輩，更要考慮對方的健康狀況，對「三高」人士送水果最適宜，讓他們吃得開心而毋須擔心食膩。若對方愛行善，可徵詢其意見，將原本送禮的錢捐贈給慈善團體，惠及弱勢社群，令過節變得更有愛心。

送禮講心思，勿為應節而亂送節日食物，否則隨時造成浪費。

中秋節快到，不少市民習慣選購節日食品送禮，惟送禮時宜考慮收禮人口味，以免得物無所用。（資料圖片）

撰文 : 黃清輝

欄名 : 港是港非

最新專欄文章 更多

增青年抗毒意識 破除大麻誤解
2021/09/03
增青年抗毒意識 破除大麻誤解
電動車要普及 充電技術速突破
2021/09/02
電動車要普及 充電技術速突破
培養用眼好習慣 踢走近視眼
2021/09/01
培養用眼好習慣 踢走近視眼
增網課趣味 多溝通減學生焦慮
2021/08/31
增網課趣味 多溝通減學生焦慮
減廢移風易俗 各環節配套須做好
2021/08/30
減廢移風易俗 各環節配套須做好
月餅 中秋節

上一篇文章

中美博弈現緩和 摸着石頭過河？

下一篇文章

公主病？ Peter與Wendy互扶持需有道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？