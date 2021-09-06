公主病？ Peter與Wendy互扶持需有道

油麻地巴士事件中的「港女」，被指有「公主病」，引起關注。「港女」原本只是香港女生的簡稱，其後在網絡上產生不同含義，人言人殊。

一般來說，「港女」、「公主病」特徵是被寵壞、自我中心、任性放縱，要求得到別人公主般呵護，缺乏責任感，挫折忍受度低，出問題歸咎他人，控制自己情緒及感受旁人情緒能力差，導致人際關係緊張，工作、感情問題叢生，有人話「拜金」亦屬「港女」特色之一。當然，「港女」只是指部分香港女性，而非一概而論。

「公主病」英文乃「Princess Syndrome」，在亞洲如中國包括港、韓、日等較多人談及，它和少人用的「王子病」，實際上是外國所謂「小飛俠症候群」（Peter Pan syndrome）一種，簡單講，就是不願長大的男女，坊間有個詞形容他們：Kidult（中文有稱「傑斗」，孩子氣的大人）。美國心理學家Dan Kiley在1983年所著《小飛俠症候群：不曾長大的男人》《The Peter Pan Syndrome：Men Who Have Never Grown Up》一書中首次提出此概念。

「小飛俠症候群」 拒長大的男女

這種男性特徵包括：缺乏責任、欠安全易焦慮、經常感孤獨，因而過度在意自己外表和幸福，絲毫不考慮他人，在人際交往中藐視規則，例如對他人缺乏尊重，需要他人取悅。這些Peter們，覺得成人世界問題多多，想永遠停留在青春期。雖然這些現象在男性中較普遍，但外國學者認為也可套用女性身上。

小飛俠Peter Pan並非Dan Kiley想出，而是蘇格蘭小說家JM Barrie在1911年的小說《彼得和溫蒂》《Peter and Wendy》中創造。Peter Pan是一個會飛，永遠拒絕長大的男孩，在叫「Neverland」的島上歷險，後來拍成電影成了名。現實中，像小飛俠般討厭成人世界並拒絕成長的人，沒有大銀幕裏的魔法停止身體變化，永遠停留青年期，只好拖着發育完成的身軀，夾硬背負成年人責任，部分人則要求他人照顧，不願承擔責任。

「公主病」指的是一種心態，而不是生病，並不屬於精神疾病；即使「小飛俠症候群」，亦未被美國精神醫學學會承認為疾病，亦沒有被納入作為專業指引的精神疾病診斷與統計手冊（The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，DSM）之中，而是心理學概念。不過它在西方社會廣泛流傳，其一著名例子是已故巨星米高積遜，他曾公開說：「心底裏的我是小飛俠」，之所以他將自己的加州莊園命名「Neverland」。

和MJ類似，「小飛俠症候群」者之所以長不大，和家庭環境有些關係，父母提供豐富物質，但沒給予情感支持，缺乏管教。不少人可能都有過不想長大的感覺，拒絕進入成年人世界，這種情緒上的不成熟，為自己及身邊人帶來困擾。如果夠幸運，這類Peter身邊的人可以幫忙，可以是伴侶，也可能是父母或其他角色，這個人也有名字，叫Wendy，就是《Peter and Wendy》的Wendy，但Wendy唔易做。

Dan Kiley在1985年出了另一本書《溫蒂困境》《The Wendy Dilemma》，以「溫蒂症候群」（Wendy Syndrome）形容在Peter身邊的伴侶。Wendy的自我認同感一樣不健康，需要Peter依賴自己，把自我價值建立在Peter對自己的依賴上，彷彿在照顧另一孩子，像所謂「直升機父母」（helicopter parents），似直升機隨時在孩子上空盤旋，看着其一舉一動。

Wendy堅信對方離不開自己，對方「大男人主義」、不懂得關心人，一次次令自己失望，Wendy仍會勸自己默默承受，幻想對方有改變一天，其實呃自己。

有心理學家認為，要做一個認識問題存在的Wendy，懂得適時放手。在小說作品中，Wendy最後亦離開了Peter Pan，回到人世間結婚生子、變老。那麼現實中的Peter或「公主」們點算？他們要自己學懂的是，世上並沒有真正的「Neverland」，其實做人邊個唔驚，生活不單有輸也有贏，選擇逃避並唔man，坦承面對才最精，逃避現實（Escapism）呢招唔靈，需要心態zen（可解作接受不能改變之事）：面對、接受、處理、放下！

（【按此】有關「小飛俠症候群」介紹）。