優步（Uber）支持的Joby Aviation未能在上市時一飛沖天

電動垂直起降（eVTOL）飛行器製造商Joby Aviation [JOBY]原本計劃於2月24日在紐交所上市的消息傳出後，優步科技[UBER]的股價立即下跌了10.9%。自從Joby Aviation於2020年12月接管優步旗下空中出租車部門Elevate以來，優步一直持有Joby Aviation的股份。

8月11日，Joby Aviation與空白支票公司（SPAC）Reinvent Technology Partners [RTP]合併，並在紐交所正式上市，而後者的股價在上市前夕則出現了大幅波動。自4月中旬以來，Reinvent Technology Partners的股價略低於10美元，8月9日飆升至10.50美元，隨後持平在10.03美元，有62%的股東選擇在上市之前套現。人們認為，對SPAC合併的熱情下降是引發套現的主要原因。

自從在紐交所上市以來，Joby Aviation的股價已經從8月11日的13.40美元下跌至8月17日的9.29美元，跌幅達30.7%。



在擁擠的空間中繼續埋頭前行

Joby希望通過上市籌集16億美元，並向潛在投資者提出雄心勃勃的計劃，以證明其約66億美元的估值是合理的，包括公司的盈利計劃：到2026年實現目標營收20億美元，以及到2031年目標營收達200億美元。只有當Joby的股價超過50美元時，Reinvent Technology Partners的發起人股份才會完全歸屬，這意味著Joby的公司市值需要達到300億美元。

而在上市前Reinvent Technology Partners股票大量套現，意味著最終籌集到的資金比預期的11億美元少了約5億美元，這使得Joby的估值目前為45億美元。

相比之下，同為eVTOL初創公司的Archer Aviation最近宣布與SPAC公司Atlas Crest合併後，其上市前估值從27億美元降至17億美元。特斯拉[TSLA]（該公司在上市時已有產品上線）從上市到錄得全年利潤花了整整10年時間。打車公司優步和Lyft [LYFT]都還沒有做到這一點，儘管兩家公司在2019年上市時的估值分別達到了750億美元和206億美元。

PitchBook的移動技術高級分析師Asad Hussain在接受TechCrunch採訪時表示，籌集大量資金來引導認證過程是eVTOL公司成功的關鍵因素。 “這一領域目前已有超過100家初創公司，但不是所有公司都能做到這一點。”

“我們這一代人的登月時刻”

Joby的創始人兼首席執行官JoeBen Bevirt對籌集到的11億美元表示滿意，他說這個數字加上Joby現有的5億美元現金儲備，足夠支持他在2023年之前製作出設計的飛機並獲得監管機構批准。

“通過讓Joby上市，我們有機會推動航空業的複興，讓零排放飛行成為日常生活的一部分”，Bevirt說道，“這是我們這一代人的“登月時刻”，而作為Joby的一員，我們很自豪能夠參與其中。”

“通過讓Joby上市，我們有機會推動航空業的複興，讓零排放飛行成為日常生活的一部分”——Joby創始人兼首席執行官JoyBen Bevirt



猜測正在變成現實

在Joby和Archer加入到一眾eVTOL的行列中後，飛行出租車零部件製造商霍尼韋爾國際公司[HON]估計，到2030年，eVTOL市場的價值將達到1200億美元，摩根士丹利認為，到2040年，該市場的價值將上升到10萬億美元。

德國初創公司Volocopter在美國完成了eVTOL的首次載人試飛。其Volocopter 2X機型在160英尺的高空飛行了4分鐘，最高時速達18英里。

Vertical Aerospace最近宣布與維珍航空合作，併計劃最快於2024年在英國推出一支由50至150架eVTOL組成的機隊。 Vertical Aerospace公司的VA-X4機型可在22分鐘內完成從希思羅機場到劍橋之間的56英里路程。

“我們相信，我們正處於一場交通革命的前沿。儘管絕大多數人都看不到這一點，但仍有少部分行業精英能夠預見這一未來趨勢。”——SmartETFs首席執行官兼創始人Jim Atkinson

超越科幻小說

SmartETFs的首席執行官兼創始人Jim Atkinson看到了eVTOL的廣闊前景。 “我們相信，我們正處於一場交通革命的前沿”，他在2019年說道，“儘管絕大多數人都看不到這一點，但仍有少部分行業精英能夠預見這一未來趨勢。”

他所管理的移動行業基金——智慧交通科技主動型ETF（Smart Transportation & Technology ETF）[MOTO]，今年迄今為止上漲了12%。該基金的持股仍然主要以電動汽車和自動駕駛汽車為主。截至8月16日，該基金還未持有Joby股票，所以還沒有立即利用到首批上市的eVTOL供應商之一所帶來的優勢。但根據他在2019年的評論，這一情況可能很快就會改變。

“在我提起飛行出租車的時候，人們的反應總是‘哦，那隻是科幻小說，那是《傑森一家》（The Jetsons）’”，他說道，“但事實上，其技術挑戰要比自動駕駛汽車小得多——至少您的飛行出租車前面可不會突然跳出一隻貓來。”



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