跟娛樂和藝術圈搞手聊天，最近的話題必然是NFT和虛擬偶像。娛樂業界說，現只有虛擬偶像沒醜聞是安全的了。幾個中國藝術界大師都紛紛提到，現在團隊都特設數碼總監，主力開發NFT產品。詳聊下去，上位大師們對NFT的理解和轉化其實沒太多深刻見地，甚至對它的危險也不見得在意，但是這確是表明，這就是新一輪的藝術界風口。

其實，最大的搞手仍是幾間科技巨頭公司，包括騰訊和支付寶。而中國NFT的開發中，也有些中國特色，比如說，大部分系統，是建基在無幣區塊鏈上，即用的是人民幣作交易，而非國外較多用的加密貨幣，這做法應該是要用來減少來自監管審查的壓力（這也是日後發展最大隱患）。

而最近較引發關注的中國NFT項目，則有MaoDaoNFT，以及河裏人和GameFi賽道的LoserChick。不過話題最初引爆，其實在此前Beeple的《每一天：前5000天》（Everydays：The First 5000 Days），在佳士得的天價拍賣，以6934.6萬美元成交。不是因為作品是中國藝術家創作，而是曾傳出本來要出更高價入貨的孫宇晨，最終因技術關係竟拍不到手！從而就帶出這個九○後數碼玩家的傳聞，為這新興市場繪形繪聲。他也可能成為再新一波中國年輕創業者中的新典範，十七歲入北京大學，之後去美國賓夕凡尼亞大學讀書，用學費炒比特幣，二十三歲創業，也是馬雲那被叫停的湖畔大學的學員，現是區塊鏈界的新興玩家，可多加留意。

回到現在中國市場，支付寶NFT皮膚有較多炒作，譬如有八千件敦煌飛天支付寶付款碼皮膚，在二手電商平台「閒魚」上架，最高售價去到七十萬元一套。有否炒作成分？但就是這樣令話題及產品一步步見光，走入市場。