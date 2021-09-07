吃日本料理，是我在這兩年的疫情中，短暫尋回遊日感覺的方法，對正減磅的朋友而言，日本菜更是較容易吃得「瘦」的佳餚。可是，並非每款食物也屬低卡之選，根據我多年經驗，有三款日式料理，高踞中伏榜頭三位。

戰友秀媚說：「沒可能的，這幾天一直很檢點，外吃選菜也很小心，前天是男友的生日，我亦堅持要吃日本菜，怎可能還會增磅？」

「沒錯，日本菜較多低脂食物選擇，但也有高脂陷阱，這些食物看似健康的。」我說。

我隨即看看她的減肥日記，第一款前菜就是厚燒玉子。我說：「玉子燒的脂肪很高，一客最基本一百五十克，含兩隻蛋分量的玉子燒，熱量已有差不多三百卡，即是一碗半白飯的熱量，不容忽視啊！」

她驚訝說道：「看似蒸煮的小點，也有這麼高卡！」

「該是軟綿綿外表的影響，很多人以為只是蒸煮，要弄得那麼鮮味，其實是一層層用油煎的，而且，材料中有糖份及食油，熱量不少。」聽罷我的解釋，秀媚嚇得傻了眼。

我頓一頓，再說：「另一款易中伏日本料理，非鰻魚飯莫屬，戰友都以為它只是魚料理，熱量應當很低，沒想過鱔的肥膏爆燈，單單一件鰻魚壽司已經有五十多卡，要是一客鰻魚飯，最少有八百五十卡。到居酒屋，吃串燒是常識吧！但減肥中，萬萬不能選牛舌，牛舌是牛肉中，脂肪爆高的食材，脂肪含量最少有六成。」

「噢！幸好我只吃了玉子。不過，我記起了，好像喝了一點點清酒。」她說。

「一點點的意思是……」我趕緊問道。

她臉一紅，尷尬說道：「半小枝吧！」