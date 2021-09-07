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知識阻障

副刊版 2021/09/07

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友人訴說其丈夫只信權威，每次跟他討論事項或分享新知識，只要稍稍跟他既定的認知有所不同，必口吐挑戰：「邊個講㗎先？佢係咪專業人士先？佢喺呢方面有幾權威先？」友人甚感無癮，兩公婆日常閒聊，難道句句都要事先做好資料搜集、引述權威人士說話？那麼，為妻者，又是否要當權威人物、再以權威口脗，才配得起與夫君討論各大小事項？

過分崇拜權威人士，是一種「知識阻障」，這是假設學歷高、專業人士所言、所構思、所提及的知識，必然是可靠、無誤、有point，故毋須懷疑、照單全收。因工作關係，我接觸友人丈夫所認為的高學歴、專業、權威人士比較多，有些甚至自命權威，親口要人「Call me Professor」或「Call me Doctor」都有；然而，不見得個個都清楚自己講緊乜，又或掌握絕對性的真理。其實，在學問道路上追求愈高、愈深、愈長久的人，更會明白，人類的知識是需要不斷透過懷疑、提問、挑戰、檢討和修正，才能向前推進。愈深諳此理者，愈不當權威是一回事，愈不會以權威自居。

而那些自命權威又或崇拜權威的人，都難免有「知識阻障」，因但凡偏離他們認識的框架，就拒絕接受，把自己框死在一個非常狹窄的認知世界裏。然而，曾幾何時，有權威話世界是平的；亦曾幾何時，維也納醫生塞麥爾維斯發表報告說：「正是我們產科醫生自己受污染的雙手和器械，把災難帶給了產婦……」提倡醫護要嚴格執行消毒雙手與器械的要求，然後，他被當時的醫學權威關進精神病院去。

不是說所有權威人士都不能盡信，而是說，當一個人盲目地崇尚權威並深信不疑時，其實就是一種「知識阻障」，也是一種cognitive stubbornness（認知固執）。友人聽罷，自嘲：「上天確實給了我一個超級巨大之阻障（指其丈夫）啊！」我笑道：「他只是阻障，還未到業障，你應慶幸！」

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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