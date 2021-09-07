奧海城泰國節活動 旅遊分享會即場贏機票酒店

泰國政府旅遊局香港辦事處將於9月11至12日，於奧海城舉辦「泰國節2021-THAICATION」，活動期間除了有泰國直送時令水果、「泰」特色打卡位與特色民族手作品出售，每日還有十多場有獎遊戲旅遊分享

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