奧海城泰國節活動 旅遊分享會即場贏機票酒店 副刊版 2021/09/07 分享： 泰國政府旅遊局香港辦事處將於9月11至12日，於奧海城舉辦「泰國節2021-THAICATION」，活動期間除了有泰國直送時令水果、「泰」特色打卡位與特色民族手作品出售，每日還有十多場有獎遊戲旅遊分享 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 國泰 推出里數加現金埋單 每消費港幣4元即賺取高達3里數 2021/08/26 國泰 推出里數加現金埋單 每消費港幣4元即賺取高達3里數 Mr. Men Little Miss誕生50周年 時代廣場展出珍貴手稿及畫作 2021/08/03 Mr. Men Little Miss誕生50周年 時代廣場展出珍貴手稿及畫作 誠品生活 X 山有文西呈獻「願山．蟲鳴」 山系風鈴祭巡迴展 2021/07/31 誠品生活 X 山有文西呈獻「願山．蟲鳴」 山系風鈴祭巡迴展 旅遊展明天開鑼 必遊台灣館贏取單車禮券大獎 2021/07/29 旅遊展明天開鑼 必遊台灣館贏取單車禮券大獎 更換球形屏幕 太空館全新升級天象廳重新開幕 2021/07/01 更換球形屏幕 太空館全新升級天象廳重新開幕 香港 美食 酒店 旅遊資訊 餐飲 表演 泰國 機票 SPA Staycation