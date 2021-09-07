「路過北角」七姊妹 地區新貌齊來繪

近日，電視節目有位風水師「七師傅」，憑「唔鹹唔淡」廣東話及抵死幽默，成為話題。我對風水文化沒甚研究，不知道其法名「七仙羽」何解，然而它令我想起「七姊妹」。不少朋友尤其住港島北角的，都知道有一條「七姊妹道」，據說流傳着民間故事。

流傳話，附近村內有7個結義金蘭、「自梳」不嫁異姓姊妹，所謂「自梳」是當時廣東流行風俗，未婚女子梳辮，已婚女子梳髻，女子出嫁時由長輩把辮梳為髻，「自梳」即是毋須他人替自己梳頭，所謂「梳起唔嫁」。然而，三妹遭父母強迫出嫁，由於7人曾許下寧死不嫁，以及同日死誓言，最後7人挽手投海自盡云云。

流傳又說，之前沒有石頭的海灣，忽然多了7塊參差不齊石頭，潮退時露出，村民認為是七姊妹化身，把礁石稱為「七姊妹石」，而村落就叫「七姊妹村」，附近就是「七姊妹區」。一般相信，「七姊妹石」因填海修路被淹埋泥土下。

至於北角的名字開埠後才出現，英軍佔領港島後，派員測量港島北部海岸，最北端突出岬角，命名為North Point（北角），東西點則是West Point（西角，即今西環一帶）和East Point（東角，即今天銅鑼灣東角道一帶）。時至今天，北角只剩下「七姊妹道」和「七姊妹郵政局」。

當年電車通車後，交通方便了，「七姊妹區」又因海邊礁石已填走，變成適宜游泳的海灣，陸續出現泳場。據報道，上世紀初中華遊樂會在海灣設立「七姊妹泳棚」，甚受歡迎，全盛期該區一帶有7個泳棚；之所以是棚，因大部分以竹棚、石屎搭建，伸向海。它們由各大華人體育會建造，乃當時練習渡海泳及嬉水勝地，據說不少工人下班後到那裏「游夜水」。

重塑泳棚 冀關注海港水質變化

30、40年代，中國文壇大家巴金曾多次來香港，也慕名遊電車河，一次他揀了坐上層單人椅，兩位同行友人坐後面雙人椅，他寫道：「……到了海濱游泳場區，全車的男女乘客陸續下去，最後車裏只剩了我們3個……」淪陷時期，「七姊妹泳棚」被炮火所毀，戰後政府在港島區大興土木填海，再無泳棚。

不過，近日在北角碼頭對出，大家可再見到「泳棚」，昔日「七姊妹泳棚」以另一方式重現。香港藝術中心上周起在北角碼頭一帶，展出十多件藝術裝置，包括在海邊以長竹搭成臨時泳棚的海上裝置「再想像．北角泳棚」，讓公眾重溫昔日風光，緬懷當年。

重塑的泳棚不能游泳，因水質已改變，只剩下外表加想像，主辦者也希望藉此引起市民對海港水質變化的關注。另外，猶如置身小型沙灘的「北角小嶼」，就是回收街坊募捐二手枱凳改造成的海邊聚腳點，又會有以蠔殼形狀包裹的海上裝置，展示如何透過天然過濾系統，改善海港水質等。

掌故專家魯金寫書推動香港歷史文化，貢獻良多。香港藝術中心獲市區更新基金資助，舉辦「路過北角」項目，特點是透過邀請區內街坊參與，徵集意見後和藝術家合作，透過不同藝術模式，表達昔日北角，保留區內物質及非物質遺產，同時打造出反映今天生活形態的作品。這種具社區參與的活動，除可美化都市，亦提供公共空間擺放藝術作品，又能夠啟發街坊大眾對城市公共空間未來用途的思考，從而為社區帶來改變，一舉多得，值得大家支持（【按此】觀看「路過北角」網址）。

▲ 近日在北角碼頭對出，大家可再見到「泳棚」，昔日「七姊妹泳棚」以另一方式重現。（陳天權fb照片）