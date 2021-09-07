做好回收配套 垃圾徵費勿再歎慢板

垃圾收費草案終於在8月26日獲三讀通過，對源頭減廢，減低堆填區的處理壓力本應可喜可賀；惟法規一出，新聞報道、各大社交網絡、討論區卻是質疑、負評之聲不絕，環保團體亦紛紛表示保留。綜觀而論，市民普遍對回收配套不足及非法棄置感擔憂，環團則憂慮法例生效日遙遙無期。

解決廢紙廢膠 首要便利回收

廚餘（30%）、廢紙（24%）、廢塑膠（21%）三大都市廢物，2019年高佔香港廢物總量的75%。實施廢物收費後，預計回收需求大增，若能針對以上廢物提供便利的回收網絡及可靠的處理設施，至為必要。

香港每日平均產生3,353公噸廚餘，環境局局長2014年上台時，本欲致力興建5至6間有機資源回收中心，以消化全港約一半的廚餘。礙於覓地難的窘局，至今只有兩座中心出台：一座運作中、一座興建中，第3座的石崗中心則只聞樓梯響，最快到2026年才可投入服務。缺地之下，環保部門轉向現有的污水處理廠埋手，藉擴建及提升其共厭氧設施，以填補未能興建其餘回收中心的缺位。只不過，待以上工程悉數完工，預期也要到2030年代中，遠水救不了最快在2023年實施廢物收費的近火。

這樣說並非代表環境局就可以歎慢板，反而更該密鑼緊鼓，爭取提速盡早落實第3座處理中心及其他污水廠的進度，以顯示政府解決問題的決心。而更能表達決心、挽回公眾對回收信心的部署，是解決廢塑膠。

2019年，廢塑膠回收率只有令人失望的8%，表示絕大部分廢膠均被棄掉。要知道，膠樽、發泡膠、食物容器等廢膠難以壓扁，佔據垃圾袋相當的空間，一旦實施垃圾收費而沒做好塑膠回收，損失的將是大眾的荷包。

增回收經濟誘因 付費垃圾減

環保署去年推行「塑膠回收先導計劃」，免費收集公私營住宅、學校、公營機構等的廢塑膠（包括膠袋、膠容器、發泡膠、膠餐具、光碟等），大家只要減少購買即棄塑膠產品，做好乾淨回收，這類垃圾將會大減。不過，有關計劃目前只在東區、觀塘和沙田3區推行，當局應爭取在垃圾收費生效前，將計劃範圍擴展至全港18區，以利市民回收減廢，減省購買專用垃圾袋的開支。

至於廢紙，政府去年推出「中央收紙」計劃，向前綫回收者提供每公斤廢紙7角的保證，增加了回收的經濟誘因，基本也穩住整條回收鏈條。若計入現有的玻璃瓶、舊衣及金屬等回收通路，市民可回收的廢物便超過5成。

公眾若果能回收以上廢物，則要付費支付的垃圾相對有限，既然如此，便可減低部分市民非法棄置的動機。

有論者認為「三無大廈」及鄉郊可能是非法棄置的重災區，環保署便要善用新聘、超過100人的外展隊，落區做好教育宣傳，同時加強在舊區、三無大廈、鄉郊設置流動的社區回收網絡，方便街坊就近回收及處理廢物，壓抑非法棄置的行徑。若仍有人不惜犯險，那就請環保署將會增聘300多人的執法隊，認真執法了。

制約非法棄置 關鍵鄰舍監督

必須強調的是，制約非法棄置，絕不能僅靠政府行為。以實施垃圾收費的台北為例，社區鄰舍的互助監督力量，十分關鍵。試想想，你一次把垃圾扔到後樓梯、街角或許沒人發現，但上得山多終遇虎，若被鄰居發現後遭指指點點，你不覺失禮嗎？

最後，環保團體不滿當局的「準備期」，由最初的「12至18個月」，一下子變成「至少18個月」，又沒確實的收費生效日期，加上法例生效後的首6個月為不會執法的「適應期」，不禁擔心拖到下屆政府後，法例會否變得「遙遙無期」。

通過垃圾收費政策，是環境局局長黃錦星的留名作，若果不想沾上污名，就請趁餘下的10個月的在位任期，加快做好擴大回收系統的部署、建起防堵非法棄置的策略及行動，還有盡早落實法例。

▲ 政府要挽回公眾對回收信心的部署，首要為廢紙、廢塑膠等提供便利的回收網絡及可靠的處理設施。（資料圖片）