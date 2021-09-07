電動代步車亂象 宜速立法監管

本港警方近日頻頻打擊非法駕駛電動代步車，以保障市民出行安全，但當局屢禁不止，單靠嚴厲執法只是治標，治本是盡快立法，作出適當監管，令環保潮流玩意可合法使用，又能顧及途人安全。

警方上周在長洲和新界北採取連串行動，打擊非法駕駛電動可移動工具（電動單車、電動滑板車等），7人涉嫌未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、沒第三者保險而使用車輛，以及駕駛時沒戴頭盔而被捕。警方重申電動可移動工具不宜與一般汽車共用路面，亦不適合在行人路或單車徑使用，將會繼續嚴厲執法。

處灰色地帶 港人「偷雞」駕駛

電動代步車一直處於能買不能踩的灰色地帶，不少市民「偷雞」駕駛，在馬路、行人路或單車徑上橫衝直撞，以致意外頻生，單是去年便發生17宗相關的傷亡意外。警方去年拘捕285人涉嫌非法使用電動代步車，今年首季亦拘30人。

不單港府為電動代步車引發傷亡而苦惱，外國對其為公共醫療造成負擔亦感頭痛。新西蘭意外傷亡賠償公司的數據顯示，在2018年10月至2021年1月期間，涉及電動代步車意外索償多達6,284宗，公司共賠償1,498萬紐元（8,324萬港元）。

美國丹佛衞生醫療中心比較當地電動代步車獲廣泛使用前後的受傷數字，發現受傷求診數字由2016至18年的23宗，急增至2018至20年的197宗，升幅逾7.5倍；同期相關醫療費由180萬美元急增至760萬美元，增幅逾3.2倍。有三分之一傷者須入院治療，40%須做手術，平均住院11天，出院後要繼續覆診和做物理治療。由於傷者傷勢跟車禍般嚴重，醫藥費昂貴，故研究員認為應視電動代步在市內行走為危險玩意。

美研限速 訂最低駕駛年齡

多國因此對應否監管或禁制電動代行車（見表）展開激辯，例如芬蘭提出在周末夜晚禁止使用，美國亦考慮應否為監管訂立準則，例如全國最低駕駛年齡、是否需要有駕駛經驗、應否為車速設限等。

英國跟香港一樣准買不准踩，但英國卻在多個城市試驗租賃電動滑板車，結果有人擅自將滑板車開上街，亂象叢生，警方要加強執法票控違例者，並沒收滑板車，情況依然沒改善，意外頻生。

目前新加坡在規範電動代步車做得相當到位，進口須取得許可證，車身寬度、重量和速度都有限制，駕駛者須考牌和戴頭盔，只准在單車徑使用，違者會被罰款及監禁，確保使用者和途人安全。

港府應參考外國監管經驗，為電動代步車上路做好規範工作，而在修例前應繼續加強執法，以杜絕用者偷雞心態。

▲ 電動代步車愈趨常見，港府宜效外地經驗立法監管，確保使用者和途人安全。（路透社資料圖片）