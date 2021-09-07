SpaceX載人任務 蘋果產品蒐健康數據 行政人員版 2021/09/07 分享： SpaceX早前宣布，將於9月15日進行的Inspiration4飛行任務中，讓4名機組成員透過Apple Watch Series 6、iPhone 12 Pro及iPad mini進行健康相關實驗 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 小米穿戴裝置 次季市佔冠全球 今日 小米穿戴裝置 次季市佔冠全球 Siri涉偷聽洩露對話 美法院受理訴訟 2021/09/06 Siri涉偷聽洩露對話 美法院受理訴訟 芯片供應不足 通用汽車8廠房停工 2021/09/06 芯片供應不足 通用汽車8廠房停工 Tesla超跑Roadster 馬斯克料後年交車 2021/09/03 Tesla超跑Roadster 馬斯克料後年交車 微軟本月發布會 料涉Surface系列 2021/09/03 微軟本月發布會 料涉Surface系列 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 產品 收集 iPad Apple Watch