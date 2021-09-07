香港大富翁夢想世界™ 推電子銀行存摺 玩遊戲學儲蓄

位於太平山頂嘅香港大富翁夢想世界™，係全球首間大富翁嘅主題館，今個月將首度推出「電子銀行存摺」，透過玩遊戲學儲蓄，仲有機會換大獎。

黛安聽公關姊妹講，呢本電子銀行存摺設計精美，設有獨一無二嘅帳戶QR CODE，持有人可隨時到大富翁夢想世界™櫃台查閱帳戶內嘅財富，而家去櫃台選購、登記及啟動「電子銀行存摺」，即時送M$300.入場後，喺場內玩唔同遊戲仲有機會賺取大富翁貨幣，無論係大富翁電子銀行嘅實體貨幣或遊戲中嘅電子貨幣，都可以存入電子銀行存摺，累積財富。

姊妹話，存摺內嘅存款可以買大富翁城市內嘅物業地契貼紙（共10款），全數集齊後即可換領大獎；又可以買大富翁夢想世界™門票、禮品及小食，更可享高達50%折扣優惠㖭。

大富翁夢想世界™營運總監陳景邦話，「大富翁」係益智嘅桌遊及親子遊戲，今次推出「電子銀行存摺」，希望有助到訪嘅小朋友學習及訓練理財嘅重要性，仲可以增進親子溝通等。

此外，即日起至9月30日去大富翁夢想世界™，喺現場買任何2張成人門票，每張門票更可獲交通津貼$60！但要留意入場門票唔包括「大富翁夢想世界™電子銀行存摺」，如要購買每本只售$30.

詳情可【按此】瀏覽官網。

本文轉載自《晴報》

▲ 大富翁夢想世界™營運總監陳景邦手持最新推出嘅「大富翁夢想世界™電子銀行存摺」。