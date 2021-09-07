嘉許「抗逆貢獻」機構　攜手應對新常態

▲ 獲「傑出抗逆貢獻管理大獎」機構領袖及代表，與香港品質保證局主席何志誠（右四）、副主席黃家和（左四）、總裁林寶興（右三）和副總裁陳沛昌（左三）合照。

新冠肺炎衝擊全球經濟，香港社會及商界均遇上前所未有的挑戰，不少機構在逆境下靈活應變，維持業務營運之餘，亦伸出援手關懷社會有需要人士。為表揚這些機構的努力和貢獻，香港品質保證局（HKQAA）今年首度舉辦「抗逆貢獻嘉許大獎」，獲得業界踴躍反應，有超過170間機構及場所獲得嘉許，局方早前於城景國際酒店舉行了「機構嘉許計劃–抗逆貢獻嘉許大獎2021」頒授典禮。

「抗逆貢獻嘉許大獎」旨在鼓勵機構提升在衞生抗疫及職安健、持續營運、社會責任等方面的表現，加強應對不同風險能力，同時為社區的未來持續發展作出更大貢獻。是次有160多個場所獲得「抗逆貢獻金章/銀章」，另有11間機構獲得「傑出抗逆貢獻管理大獎」。得獎機構及場所來自各行各業，包括物業管理、酒店、餐飲業、旅遊景點展覽業、金融業、工程界；以及公共運輸、社會福利和青年服務等界別，展示出社會各界攜手抗逆的決心。

香港品質保證局舉辦大獎 嘉許機構與個人

除了機構獎項，「抗逆貢獻嘉許大獎」亦設有個人獎項，表揚機構領袖和前線人員在疫情期間發揮重要作用。當中獲嘉許的「傑出抗逆貢獻前線人員」分別來自物業管理、車站服務、客戶服務、人力資源等不同職位，他們在疫情期間，一直謹守崗位，用心服務人群。而多位「傑出抗逆貢獻領袖」則在新常態下不斷助機構靈活應對挑戰，提升管理水平，確保機構業務持續之餘，亦關懷員工及家庭需要，積極支援社區。



▲ 榮獲「傑出抗逆貢獻管理大獎」機構：亞洲國際博覽館管理有限公司（左上）、中國光大銀行股份有限公司香港分行（右上）、冠威管理有限公司（左下）和香港會議展覽中心（管理）有限公司（右下）。

▲ 榮獲「傑出抗逆貢獻管理大獎」機構：仲量聯行物業管理有限公司（左上）、啟勝管理服務有限公司（右上）、叙福樓集團（左下）和九龍維景酒店（右下）。

▲ 榮獲「傑出抗逆貢獻管理大獎」機構：港鐵公司（左上）、九龍樂善堂（右上）和振華工程有限公司（下）。

作為香港政府於1989年成立的非牟利機構，HKQAA多年來致力引進國際先進管理體系及良好做法，協助社區及商界面對不同挑戰。2003年爆發非典型肺炎（SARS）期間，HKQAA率先開發「衛生監控體系認證」，推廣規範衛生的新文化。

HKQAA主席何志誠工程師表示，這次疫情在 2019 年底出現擴散時，局方已密切關注事態發展，在 2020 年迅速推出了有關防護口罩、衞生防疫、抗疫金融認證及健康社區大使註冊等計劃，並引入新版的ISO 22301營運持續管理體系認證，期望發揮自身專業知識及能力，為企業和社會發光發熱。

積極應對挑戰 用心關懷社區

HKQAA副主席黃家和先生表示，今次得獎機構來自各行各業，突顯社會各界攜手抗疫的決心，他們既勇於承擔，亦具備營商韌力，以正面態度應對挑戰，積極為社區伸出援手。當社會最艱難的時候，往往能夠體現到人情味，許多獲獎機構努力維繫核心業務時，亦願意投放資源，加強衛生防疫、保障員工及客戶，以及為弱勢社群提供援助，發揮守望相助精神。

HKQAA總裁林寶興博士表示，相信在往後的日子，這些得獎者會繼續發揮領頭的角色，鼓勵更多機構及業界人士，提升衛生抗疫、職安健、營運持續及社會責任等方面的表現，加強應對不同風險的能力，同時為社會的未來持續發展，作出更大貢獻。

香港品質保證局抗逆貢獻嘉許大獎得獎機構、領袖及前線人員名單

「抗逆貢獻金章／銀章」名單及更多有關「抗逆貢獻嘉許大獎2021」詳情，請按此：https://www.hkqaa.org/cmsimg/16310839350827_enews_layout_v6.pdf

（資料由香港品質保證局提供）