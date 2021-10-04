瑞士百達財富管理最近發佈了2021年版本的《前瞻•十年》報告，對於能接受流動性高度不足的投資者而言，分析預計私募股權在未來10年可繼續提供極具吸引力的回報。

在《前瞻•十年》涵蓋的50個資產類別中，對風險投資基金和私募股權的回報預測最高，兩者未來十年的每年預期回報均約為10%。風險投資基金、私人信貸和私募股權皆可納入到投資組合資產配置的「流動性不足籃子」。瑞士百達亞洲財富管理香港分行行政總裁兼北亞總監吳港生認為：「基於五大因素，現在是私人資產在投資組合資產配置中發揮作用的最佳時機。」

上市資產的預期回報降低

未來十年，我們預計發達市場股票的回報將比過去40年的平均水平低約三分之一。將私人資產納入多元資產投資組合，有助於彌補上市股票回報潛力的降幅。

借勢政府支出浪潮

環顧美國以至歐盟，全球政府均致力於增加支出，重振被疫情破壞的脆弱經濟。吳港生表示：「這將為私人投資者創造新機會，配置資金時可根據公共資金的流向，而公共資金大部分將用於基建升級。」

走向綠色

佔全球碳排放量70%的國家政府，承諾實現淨零碳排放目標。這不僅將引導公共資金的流向，亦促使許多國家提供稅務鼓勵措施，推動投資者邁向同一目標。實現淨零碳排放目標需要對新技術大力投資，除了擴大可再生能源的生產規模，亦要找到新方法，在排放物進入大氣層之前及時捕獲。

創新型公司中不乏小型私營企業，它們是風險投資者、私募股權和公共部門的主要投資目標。如今，非上市公司在整個投資範疇佔據更高比重，涵蓋處於不同發展階段的公司。

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顛覆創新

傳統行業面臨科技和創新發明帶來的顛覆局面。這些顛覆源頭最初往往是創新型初創公司，投資者只有通過私募股權和風險投資基金才能投資於此類公司。這些規模曾經極小的公司在很短時間內改變了眾多行業的形態，例如從召喚的士、預訂假日住宿等。它們涵蓋企業軟件、金融科技、網絡安全、消費互聯網、工業4.0以及醫療等行業的公司。其中醫療行業在生物科技、醫療科技和營養等領域，正經歷着科技驅動的巨大轉型，其重要性將越來越高。

吳港生表示：「科技及其顛覆整個產業的能力不會只是一時興起，而是將持續數十年或更長時間。鑒於瑞士百達和我們的客戶專注於更長遠的投資視野，當下正是投資良機。」

公司上市前創造更多價值

如今，非上市公司在整個投資範疇中佔據更高比重，包括處於不同發展階段的公司。與此同時，現時公司上市時間相對較以往遲，並且在上市之前能夠創造更多價值。

吳港生稱：「私募市場投資，尤其是私募股權，引起投資者廣泛關注。瑞士百達的私募股權投資業務始於1989年，具備多年深厚的專業知識和能力，尤其在危機和下行風險管理上擁有出色經驗。」



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