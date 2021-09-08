佛山的壹零貳小館開到去上海，位置是看到外灘景的羅斯福大樓，就知道定位和客路會和佛山原店不一樣。的確，上海做精緻廣東菜，是另一個市場。

說實在這一兩年內，上海在飲食業的發展，從食客到市場的角度而言，都可說是大大超過了北京廣州深圳。以高檔餐飲而言，大趨勢是純西式的高級餐廳停滯了，因為已沒有那麼多國際客人和駐上海的外地派來高管，業態就明顯轉到中國胃口。所以先看到較高級潮州菜和台州菜的興起。當中，以粵菜為例，就更細分到像壹零貳這種古法粵菜。

上海一直有個公務請客和派頭請友的餐飲市場，壹零貳肯定也是朝着這方向而開，所以當問及人均消費多少時，朋友回應是大約一千五百元人民幣。正常便飯的心態去衡量的話，當然是偏貴。可是若放進請客面子那種消費而言，其實算是標準以內的上海價。

說回體驗，餐館不大，有幾間包房和大廳的四人桌。裝修像日式的侘寂美學和啡暗色系，有點冷淡風，好處是不會像好多粵菜館那般大吵大鬧。朋友間最大的意見，是完了一道才上另一道的上餐方式，這種想效法精緻餐廳的做法，吃中菜圓枱的格局就有點怪，因為顯得桌面特別空，而且節奏慢，同行人若不熟，會有冷場。

不過主角還是吃，全部套餐發辦，十人為例一般十三道菜。打頭陣橙花汁冬瓜就有好感，其他有燒雲腿雞片、碧玉影珊瑚（蟹黃）、太史燉田雞、海膽戈渣、多士石斑塊、蓮子鴿蛋茶、蜜汁子薑鴿。食肉獸較喜是荼薇梅花肉叉燒，用鐵觀音和黃糖一起熏和醃，烤製時用荼薇（古玫瑰）糖代替麥芽糖。在古法的研發和傳承上，有點大班樓風味。