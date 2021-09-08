日本第一家麥當勞，在一九七一年七月於銀座開幕，為慶祝五十周年，當地騷出一系列廣告和營銷商品，芸芸廣告中，我最喜歡是六十二歲女星宮崎美子拍的那則。故事講述嫲孫倆在麥記用餐，嫲嫲憶起五十年前，與年輕小子約會的地點就是麥當勞，鏡頭馬上回到半世紀前的光景：

十幾歲的少女嫲嫲坐在露天太陽傘下，小子買來兩個巨無霸餐，隨即大快朵頤，但少女卻不敢當着約會對象面前大口吃巨無霸，惟有望包止餓……最後少女目送小子背影愈行愈遠，徒添失落。正當觀眾以為小子就是爺爺、想追看他倆的愛情故事之際，鏡頭一轉回到現實中嫲孫倆的對話。

「但嫲嫲在爺爺面前，卻從不在意儀態的啊！」孫子聽罷嫲嫲的約會故事後，說道。大口咬着巨無霸的嫲嫲甜蜜地說：「是啊，完全沒問題呢！」看到此處，觀眾恍然大悟，小子不是爺爺，只是嫲嫲人生中的過客，而嫲嫲遇上真愛後，亦無懼食相曝光。此時，笑容滿面的爺爺拖着孫女前來，四人幸福地享受美食。

日本人創作這類幸福小品，尤其耍家，細緻而隱約，藉嫲嫲五十年前的愛情故事帶出麥當勞已橫跨三代。而我特別認同做人最好真情流露，想食就食、想講甚麼就講甚麼，老實說，呃得一時呃唔到一世，給對方看一個真實的自己，好過開始時裝模作樣，日後盞辛苦自己。

記得當年男友與我初約會，我吃着吃着，他微笑看着：「你都幾擦得吓㗎喎！」我邊吃邊答：「係呀！」彼此相視大笑。原來，他是為食先生一名，看見女士吃兩小口就嗌飽會甚感無癮，而我也跟對食毫無要求和興趣的人，完全對不上嘴，於是，大家談吃談得眉飛色舞。無論對朋友或情人，一開始做自己最好，那是尊重自己也是尊重人的表現，無謂日後才遭人發覺不對辦嘛！