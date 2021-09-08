膝關節退化見於老中青不同年齡層人士。長者因關節久經使用，出現耗損退化屬正常現象，但何以年輕人亦同受其害？原因可以是先天關節缺陷，或為後天運動創傷後遺症。肌力訓練為關節退化患者的康復治療重要一環，網上搜尋不難找到膝踢沙包的運動圖片，但現實是若只遵從這些資訊運動，非但未能很有效恢復膝蓋關節功能，更甚加劇痛楚，得不償失。

究竟膝蓋痛運動注意點有哪些？方法又如何？

膝痛復康講求盡早開始。醫學研究證明早期的合適運動能加快膝痛療癒，當中尤其強調四頭肌的訓練。在早期康復中，若疼痛稍作改善，腫熱略減，便可開始作大腿前肌肉的收縮動作，這有助保持肌力，防止肌肉萎縮。而隨着腫痛明顯改善後，在坐或卧位先伸直膝部，再作提腿動作，為針對四頭肌又不傷膝蓋運動。按患者體力情況，可在足踝適當加上重量訓練。

膝復康亦要同時考慮下肢整體狀況，例如足弓及下肢肌力。正常而言，膝並非如門鉸一樣只作單一方向運動，在屈伸動作過程中包括大小腿間相對的旋轉動作。在步行中，足踝隨足跟着地至足趾離地過程中，出現腳掌小幅度旋轉動作。假若足弓過高過低，這會導致足掌旋前旋後，繼而波及膝部轉向，加劇膝蓋摩擦及壓力。所以要按足弓情況作相應拉筋，或足掌小肌肉訓練。

膝痛患者常見下肢肌力失衡無力，除股四頭肌的內斜側分支外，亦可發現臀大肌及臀中肌同樣無力。訓練方法可作平卧位的拱橋動作，以及側卧提腿動作。即使上落樓梯與斜坡會誘發膝蓋疼痛，但亦不應過分迴避動作，惟關鍵是要待疼痛好轉，膝部作適當阻力訓練，待肌力恢復後，可循序漸進作上落樓梯與斜路動作，以此作膝部的功能鍛練。

要作膝部康復治療，切不可「頭痛醫頭」心態，理應要更進一步分析病因，找尋引發膝蓋痛的深層成因，全面處理下肢受力及肌力問題，才可切中及解決膝痛問題的癥結。

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