給天家愛犬的信：銘記「遺訓」

本港兩位奪得佳績的殘奧運動員梁育榮及陳浩源，不約而同感謝他們的狗狗，表達寵物對他們的重要。今天也以本文作信，贈予今年6月離開，我的比熊犬。

一一：

妳走了兩個多月，爸爸甚少在家中妳照片前，和妳說話。我過往工作說話太多，回家通常習慣沉默，妳也知道的，就別怪了。這10多年，妳也看着爸爸由一個「天不怕、地不怕」，而且稜角分明的人，變得不介懷、隨緣。過日子也變得順心，不去緊張，不求完美，希望活在當下，生活過成自己喜歡的樣子，而不是僅僅在社會中生存。

妳走了幾天後，「天不怕、地不怕」的我變得最怕兩件事，其一是在網上看到有關狗狗的影片，另外就是無意間在手機看到妳離開當天，我替妳拍下留念的照片，妳安靜躺在床的樣子，令我立即開始不安靜，即時從相簿退了出來，不能再看，完全無勇氣。

爸爸今天想告訴妳，在日子溜走之間，我近日已經能再去看網上的狗狗影片，看到得意的還能笑出來，而且時而大笑那種。妳知道嗎？像爸爸幾十歲人，笑和哭，都不是話做就做到的事，妳就讓爸爸笑一下，就像我們以前吧。

聰明的妳一定知道，爸爸笑，並非不尊重妳，而是終於可重新邁出腳步，踐行近年生活態度：凡事面對、接受、放下。放下，並不表示忘記，我不是每天還和妳講早晨嗎？放下，是把妳安放在我心裏一個好位置，妳舒服，我又舒服的，大家一起繼續，妳參與我的生活。

爸爸和妳分享一下生活吧，在網上看到有關毛孩的東西。近日，我經常瀏覽Facebook一個叫Tucker Budzyn的帳戶（https://www.facebook.com/tuckerbudzyn），Tucker是一頭住在密歇根州的3歲金毛犬，主人發帖時，會「老作」Tucker在講甚麼人話，加上牠原本吠聲及表情，搞鬼好笑。

另一個網站（【按此】觀看「懂『講人話』的Stella」網址）博主是語言治療師，曾接受CNN、People等訪問，她聲稱用其方法訓練下，愛犬Stella成為世界第一頭懂「講人話」的狗。好像誇了點，其實利用代表不同詞彙的發聲按鈕，狗狗踩下不同按鈕，就知道其想法。久而久之牠不時踩「walk」按鈕，就代表想去散步。妳就別笑爸爸和其他人傻，人同狗可用語言溝通都信？人類有這般「傻傻」行徑，都是因為愛妳們。

狗世界無私 忠誠善良

第三個關於毛孩的資訊，和妳有關。在妳最後的日子，爸爸終日上網研究如何添置妳需要的氧氣呼吸裝置，出街到處找，發現香港租用氧氣機及設施予毛孩的，以「QQ O2寵物氧氣」（【按此】觀看「出租氧氣機 延續毛孩生命」網址）最有心，出租有足夠氧氣濃度和輸出量的氧氣機，為延續毛孩生命盡綿力，以接近成本價幫助有需要動物和主人，創辦人因寶寶有類似經歷，知道坊間有需要毅然搞服務。雖然妳沒機會享用，但他們值得我和妳尊敬。告訴妳，爸爸因為妳，想過日後提供類似服務，但時候未到。生命中一切有時，需要等待，正如爸爸仍無膽量看妳那天安詳的照片，keep在手機先，OK？

這10幾年，爸爸沒教曉妳甚麼，記憶中好像只有上落樓梯。教妳不要隨處大小便，妳總愛理不理，依然故我。反過來，妳這個飲食後都無能力自己抹嘴的傢伙，卻教曉了我--甚麼是無私付出。人啊，有思想就蠱惑，妳們毛孩們也有思想，但就是那麼無私、真心。「忠誠」這兩個字，字面我都懂，硬是在社會沒法隨便求，回家見到妳，才知有。

人際交往，也並非盡是功利陰暗，只是麻煩一點，要先付出，別人才施以回報。妳們就不同，從不計較，總是先待人以真心善良。我在社會實踐的，是跟妳學習，如今妳不在，「遺訓」我自當銘記。還有，妳走後細佬丁丁變了「金叵羅」，食埋妳嗰份愈來愈肥，我代他向妳表示感謝，都說妳無私。雖然爸爸真誠不及妳，亦不像梁育榮及陳浩源屬於世界級人物，但在妳的世界裏，縱使沒有金銀銅牌加身，最重分量的是媽媽和我，含金量最多，是嗎？不准說不是。

今天就說到這裏，准妳在那邊不用乖了，只要開心就好，我們這一家，來生再聚。爸爸

▲ 毛孩世界只有主人，彼此相遇也是緣，要惜緣，盡記美好時光。