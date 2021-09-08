新MagSafe獲認證 或與iPhone 13同步推 行政人員版 2021/09/08 分享： 蘋果（Apple）每年一度秋季發布會即將到來，不少果粉期待官方推出iPhone 13系列。最近更有網上消息傳出，除了手機，蘋果或會同步推出支援iPhone 13的新款MagSafe充電器。 外媒 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 SpaceX載人任務 蘋果產品蒐健康數據 2021/09/07 SpaceX載人任務 蘋果產品蒐健康數據 小米穿戴裝置 次季市佔冠全球 2021/09/07 小米穿戴裝置 次季市佔冠全球 Siri涉偷聽洩露對話 美法院受理訴訟 2021/09/06 Siri涉偷聽洩露對話 美法院受理訴訟 芯片供應不足 通用汽車8廠房停工 2021/09/06 芯片供應不足 通用汽車8廠房停工 Tesla超跑Roadster 馬斯克料後年交車 2021/09/03 Tesla超跑Roadster 馬斯克料後年交車 商業 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPhone 13 科技行業 科技硬件 設計