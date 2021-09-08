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新MagSafe獲認證 或與iPhone 13同步推

行政人員版 2021/09/08

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蘋果（Apple）每年一度秋季發布會即將到來，不少果粉期待官方推出iPhone 13系列。最近更有網上消息傳出，除了手機，蘋果或會同步推出支援iPhone 13的新款MagSafe充電器。

外媒

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欄名 : 科技新知

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