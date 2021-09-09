物業科技興起　助企業轉向數碼化

新冠疫情的出現，讓全球受到重大的衝擊，大家都要重新適應各種生活上的轉變。無論是對於個人抑或企業都有很大的變化，與此同時激發了科技的發展。其中包括物業科技（PropTech），這個詞彙相比起「FinTech」和「MarTech」較少人認識，PropTech其實是地產（Property）+ 科技（Technology）的意思，屬地產數碼轉型的一部分，包含了技術融入、建築管理等的變革。作為全球科技領導者的思科（Cisco）當然洞察到市場的需求，推出安全的智慧型網絡解決方案，由軟件到硬件，協助各大企業輕鬆地計劃未來的革新方向。

▲ 利用Webex作為電子訪客管理系統，提供一個更靈活和效率的工作空間。

改造靈活、安全、可持續的智能空間

PropTech的出現幫助到很多不同的企業如寫字樓、酒店、學校等，改變傳統既定的運作模式和用途，譬如將空間改造成共享工作室，發揮其最大的功能和價值。因此，市面上陸續推出了多種不同的新科技，協助企業解決變革所帶來的問題。現時已有許多企業加入智能科技，既能保障進出物業人士的健康，亦能提供一個更靈活、安全和可持續的空間。

一、工作場所健康與安全



在疫情下，人與人之間須要保持社交距離，工作場所除了要著重資訊安全，還需要確保企業每位僱員的健康安全。因此不少企業都推行混合辦公（Hybrid Work）工作模式，成為職場的「新常態」。同時，人們對電子設備和技術的需求大增，為了迎合工作模式轉變的需要，智能辦公室是未來的大趨勢，不但能應用在不同的工作場景，而且能締造一個安全、高效、高質和便利的工作空間，助企業及其僱員解決混合工作模式所帶來的種種挑戰，從而增強工作效率。僱員可以透過思科軟件設備如網絡攝影機、Wi-Fi和Webex終端，查看實時的辦公室環境狀況，系統會計算和識別當日進出的僱員數目，藉以協助僱員了解物業內的即時人流狀況，再決定要在家工作，還是返回辦公室，從而保持社交距離。此外，智能系統能連接安全熱像儀，自動讀取員工和訪客的體溫，加上智能樓宇消毒和強化消防系統、電氣和機械應急管理，塑造更安全健康的工作環境。

▲ 透過思科軟件設備如網絡攝影機、Wi-Fi和Webex終端，查看實時的辦公室環境狀況，了解物業內設施駛用情況。

二、提供智能和靈活空間

「混合辦公」意味員工於辦公室與不同工作地點之間遊走，因此一個能提供靈活的數碼科技支援辦公空間是十分重要，能增強用戶的使用體驗，滿足未來工作環境的需求。在眾多的科技供應商之中，思科為市場開發了一系列全面的技術支援，其全新端到端的室內定位服務雲端平台——Cisco DNA Spaces，利用定位技術提供數據分析使用者及設備的使用情況，例如設定會議室上限人數以滿足社交距離的要求，確保員工回到辦公室的安全性。此外，無地域限制的視像會議，可以隨時隨地選擇透過手機、桌面電腦、筆記本電腦、會議室套件或任何協作設備作為視像連接介面，締造無縫連接的高效工作空間，以增強工作的靈活性。思科協作終端設備能同時支援有綫和無綫連接，根據大家的需求和使用偏好，自動作出分析和提供優化物業管理的報告，助企業建立一套靈活、人性化的職場體系，無論是在辦公室或透過遠端連接，都能滿足不同人的需要，工作效率就能得以提升。

三、降低成本和可持續性

相比傳統的物業管理，智能樓宇相對能節省成本。以思科為例，其節能設計能通過使用低碳電源來減少能源損失、不必要的熱洩漏和二氧化碳排放，透過淨零建築設計實現較低的溫室氣體排放，做到降成本，同時達至環保和可持續性，履行社會責任。

隨著大眾愈來愈關注職場健康，智能辦公室將會是未來的新工作模式，能應用於不同的工作場景，解決各種混合式辦公的問題。如果想了解更多關於思科的產品服務，可瀏覽思科網頁http://cs.co/9001yoaWS。

(特約)