疫後充分運用設備即服務（DaaS） 掌握靈活設備的優勢　迎接變幻莫測的未來

市場研究機構Gartner預期¹，全球設備即服務（Device-as-a-Service，簡稱DaaS）用戶在2020至2023年間將會上升超過150%。增長背後的其中一個原因是由於企業希望使用分散式工作模式，因此需要設立別具成本效益而又安全的遙距工作間。

除此之外，DaaS亦有不少效益，既可強化技術優勢，又使資訊科技開支及財務更加靈活，讓企業可以鬆容面對變幻莫測的未來。當中包括以下五大好處：

現金流管理：傳統上，企業都需要為設備升級而投放大量資金開支，而在目前疫情不穩的情況下，更使不少企業減少投放資源到與收益沒有直接關係的項目上，繼而推遲設備更新而影響生產力。事實上，DaaS模式可讓企業於已預先規劃的時期內，把龐大資訊科技預算轉移至易於管理的現金流，這亦代表著更低的整體持有成本。由此，企業管理人員可以藉這些新調配出來的資源，作出更具策略性的商業決定，推動未來發展。

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業務及技術靈活性：DaaS讓企業可以根據業務環境轉變及需求，快速延展或縮細規模。企業毋須再為過時的硬件而煩惱，再者現時科技發展速度遠高於產品的平均生命週期。這代表著企業可以由此避免更快速的設備折舊而導致的財務損失。

提升生產力：業界專家認為最理想的硬件更新年期為三年。一項由Intel進行的週查顯示²，小型企業的員工每年因為使用過時個人電腦，而損失超過一個星期的工作時間；更重要是使用過時技術，亦會打擊用戶士氣而減低生產力。定期更新設備，讓企業可以避免各種與能源效益、保安及生產力相關的非必要成本。使用Lenovo DaaS方案可使企業時刻採用最新的技術，減少因老化設備而導致的昂貴維修費用和生產力損失。

增加流動性：工作模式及環境時刻在變，疫情亦催化企業要確保員工可以隨時隨地在任何設備上工作，以及與客戶、夥伴和同事緊密聯繫。因此，DaaS可讓企業隨時採用各種流動技術，適應瞬息萬變的市場環境。

資訊科技效益：一直以來，資訊科技支援往往是企業其中一個最大的年度開支。DaaS以更緊密的軟、硬件組合，顯著減省資訊科技在配置及部署方面的開支。另外，資訊科技資產追蹤及匯報功能可讓企業更能掌握軟硬件使用量、軟件安裝，甚至故障情況，使設備管理變得從未如此輕易，更可提升企業的盈利能力。

其實，Lenovo DaaS方案透過五個簡單步驟協助企業輕易提升生產力及效率等各種效益：

1. 選取配備最新、最高性能的硬件設備

2. 利用方案以達至化繁為簡、提升設備設定及部署速度，以及為企業本身的資訊科技部門帶來徹底的變革

3. 按照企業本身的需要，以DaaS功能及服務製作出貼身的解決方案

4. 採用Lenovo 財務服務以實現靈活的選項，以及相宜和可預計的月費計劃

5. 藉著專業的支援及端對端的智能設備生命週期管理服務，以獲得現代資訊科技環境的效益

因此，現在正是最好的時機，讓企業重新釐訂本身的設備管理及投資策略，藉著採用DaaS方案在技術及財務上的各種效益，提升業務及科技靈活性，以應對未來疫情及其他不明朗因素的市場狀況。

Lenovo Premier Support服務為企業紓解資訊科技困憂

Lenovo DaaS方案其中一個重要的部份就是Lenovo Premier Support服務。這項服務旨在把客戶放在支援生態圈的中心，把以往支援模式的煩惱消除，且專注於客戶滿意度、生產力及成功解決問題的速度。

從此，客戶可以享用無憂且先進的技術支援服務，無論是致電、電郵或即時通訊均可獲得真正支援人員回應問題及提供解決方法。如果是硬件故障，在一個工作天內，技術支援人員會帶同相關的零件上門處理有關問題。此外，客戶亦可以存取各種設備生命週期管理服務，如託管式部署服務、安裝系統更新、提升設備保安性能等。

Lenovo深明現時客戶希望在同樣的開支上獲得更多價值，同時希望得到更貼合本身需要的方案。具備Lenovo Premier Support服務的Lenovo DaaS方案正是時刻提升服務水平，並在資訊科技支援服務訂下更高業界標準。



了解更多

[1] 資料來源：為何新冠疫情推動設備即服務發展（Why COVID-19 Drove an Increase in DaaS）

[2] 資料來源：Intel調查報告



（資料由客戶提供）