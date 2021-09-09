小西灣不簡單 從掌故軼聞尋快樂丹

有讀者問了一條問題：「港島柴灣附近的小西灣，明明位處港島東，為何叫做小西灣？」這個問題，連帶出一段隱秘歷史，饒富趣味。小西灣曾經是情報中心、中英情報戰的前綫，到處都是英軍特務。

我以前寫有關國際時勢的文章，曾經談到「五眼聯盟」，就是二戰後到冷戰期間，5個國家所組成、互相分享情報的組織，包括美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭，全部講英文的，就是所謂「盎格魯-撒克遜（Anglo-Saxon）民族的國家。這個聯盟最主要的監控對象，就是蘇聯和中國。香港當時作為英國殖民地，是最接近中國大陸的地方，於是英國就在香港搞監視中國的種種行動，當中選了小西灣，建立一個頗具規模的情報監聽站，據說位置在今天富景花園附近。

這裏先回顧一下柴灣歷史，有說當地18世紀已有客家人住，常在該處山上斬柴取用，故名柴灣。至於小西灣，與西面無關，「柴」在客家話中與粵語「西」音近似，故早期也叫「西灣」，英文一度被譯成Sai Wan。當年柴灣以東的另一小灣，叫小柴灣，於是被稱為小西灣（Little Sai Wan），就是這樣來的。

英國在小西灣的情報中心，50年代初起運作，地方名沿用Little Sai Wan，由英國皇家空軍負責，叫「小西灣皇家空軍監聽站」（RAF Little Sai Wan），具體行動的主要是空軍第367通訊部隊（367 Signals Unit, RAF），據說當時擁有一些語言人才，能聽說寫中文。

監聽站後來轉屬英國政府通訊總部（GCHQ），一直運作到80年代，1982年人員遷至舂坎角另一設施；到中英聯合聲明簽訂確認香港回歸，監聽站使命結束，1988年被拆卸。

英軍建情報站 監聽中國

曾經在小西灣駐守的367通訊部隊退役人員，開設了網站（【按此】觀看「『367』部隊歷史」網址）介紹部隊歷史，網址就有Little Sai Wan字樣；另外，英國「帝國戰爭博物館」（Imperial War Museum）口述歷史計劃中，有一些關於通訊部隊當年同袍工作點滴、特務生涯回憶之類，例如有曾在監聽站執勤軍官憶述監聽內容，說和解放軍基地、航空管制及軍隊調動有關，特別是南方省份，因香港在廣東旁，很多動向對英國很重要。（「帝國戰爭博物館」有關367通訊部隊的口述歷史（【按此】觀看「英國『帝國戰爭博物館』」網址））

隨着柴灣城市化，填海及住宅相繼落成，監聽站今天已無迹可尋。港英政府發展該區時，柴灣得以正名，英文亦叫Chai Wan，小柴灣卻依然叫小西灣，只是改了跟音譯Siu Sai Wan，再不叫Little Sai Wan。

80年代中地鐵伸展到柴灣站，成為港島綫終站，社區發展自然出現各種意見，一直有聲音促請地鐵再延長到小西灣，服務區內逾7萬人口。

開發柴灣時，就有人認為「柴」字不好，不吉利，像「拉柴」（意為死亡），建議叫翠灣，故此後來有了翠灣邨、山翠苑和翡翠道之類，但整個區最終仍然保留叫柴灣。附近著名的歌連臣角亦和英軍有關，得名於英國軍官，但就不是甚麼特務，而是負責測繪的皇家工程兵團的哥連臣（Thomas Bernard Collinson）。香港各區，藏有不少軼聞故事，日後或可分享更多。

我對掌故有興趣，亦喜歡歷史，包括香港以及世界的，覺得感受歷史是一種快樂正向行為。我追尋「活在當下」，為何又花時間在過去？其實並沒有大道理，我只是利用閒暇時間，亦不是緬懷自己過去，而是透過在自己靜下來的過程中，認識社會、世界、他人的歷史，這等同於學習新事物，帶動思考。有時，更會得到一種簡單的快樂--發現「啊，原來係咁！」大千世界，無奇不有，認識過去，繼往開來。無限可能在心中，是快樂良丹。

▲ 1960年代，在小西灣的英國皇家空軍監聽站閘門。（Gwulo.com圖片）