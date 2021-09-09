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日本人氣插畫家 Keigo中環開展 限定紀念品+主題美食+打卡位

副刊版 2021/09/09

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日本人氣插畫家河尻圭吾Keigo展覽再度登陸香港！這次來到中環的Artzbrew舉辦，更將設有期間限定店、影相打卡位及Keigo咖啡廳，出售Keigo家族主題美食、場內限定紀念品。

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欄名 : 本地遊

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