難得美國中央情報局（CIA）有雅興「撈過界」，參加醫學研究為冠狀病毒溯源，雖然最終報告也是模稜兩可，但既有此先例，CIA不妨也考慮為肺癌溯源，這也是影響全世界的致命重病，惟相信他們絕不會有此舉，因這對美國來說，是政治不正確。

帶大家走走肺癌溯源之旅。

一九三○年前，肺癌是罕有病，主要致命肺病是肺炎和肺癆，隨後五十年，患者人數急劇增加，由每年十萬人口不足一個案，颷升至過千個案，成為全世界最常見也是最致命的腫瘤。直到五十年代，真相才得以解開，英國流行病學家Sir Richard Doll發表第一份研究，證明英國有抽煙習慣的醫生，肺癌病發率比起沒有吸煙習慣的醫生，高出二十多倍，從此，便有千百個不同研究，確實證明肺癌主要是由吸煙引起，這是溯源第一步。

隨之便要問：吸煙如何在全球成為最普遍的習慣，人類的煙癮到底從何而來？以下三點缺一不可：一、大量種植煙草；二、廉價包裝及生產；三、成功市場推廣。

溯源自一四九二年，哥倫布從美國土著獲得煙草帶回歐洲，成為貴族和富有人家的玩意，隨後數百年，煙草主要在其殖民地，例如巴西、古巴等地種植，由於運費高昂，一般平民百姓未能享用。直到十八世紀，在美國黑奴的勞動支援下，棉花和煙草成為美國最大種植產業，也開始了歷史最大人為災禍。

註：Doll et al Br Med J2(4682)：739,1950