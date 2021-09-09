也許有人認為，偉大的愛情故事必須揪心淒美、可歌可泣和盪氣迴腸。首先，追求偉大的愛情，本身就是自尋煩惱，偉大愛情故事之所以偉大，是因為一開始已是愛不得的局面，又以痛苦、犧牲和煎熬為過程，最後以生離死別為終結。看《羅密歐與朱麗葉》，全程無見過主角們彼此開心大笑過，這種苦澀淒美、去到要死才能解決困局的愛情，讓它出現在文學和電影中就好了，現實的愛情毋須史詩式驚天動地，日常從柴米油鹽處製造小確幸，整體人生才活得清爽寫意。

於是引伸到第二個問題：如何在日常經營一段開心又滿足的關係呢？我見過的長久關係／婚姻中，淡而無味、貌合神離、同床異夢的倒不少。幾十年流流長，如何跟一個人相處，確是大學問。結婚宣誓辭中，有「in good times and bad times」（無論順境或逆境），人們都不期然把注意力放在人生的bad times（逆境）處，以為雙方愛的體現和彰顯，就在共患難時刻。但UC Berkeley大學的心理學家Amie M. Gordon的研究發現，在伴侶艱難時期，陪對方一起走過固然重要，但更關鍵的是，在伴侶good times的開心時刻（大至工作有突破，小如周末贏了場球賽），你有否熱熾地以正面的情感回應、與對方一同歡笑歡呼，又或齊齊在日常有很多共同享受good times和laughters（開心笑）的記憶，那才是持久地擁有一段開心又滿足的關係最決定性的因素。

艱難期不會日日有，若兩口子在平常日子都過得毫無歡樂氣氛，甚至乸口乸面，又或令對方精神緊張的話，那麼：一、平常日子連「甘」都難，咪旨意對方「苦與共」了；二、即使共同過了一方的bad times，那只是基於一種恩情而已。這也解釋到為何有些情侶／夫婦，過得bad times，卻過不了good times，因為彼此平常日子過得毫無笑容和笑聲呀！

很喜歡這一句，亦是我每日的提醒：Be the reason someone smiles today（讓自己成為某人微笑的原因），而這個某人，應從身邊人開始。